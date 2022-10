Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Seit Jahren richtet sich die Unterschleißheimer Stadtpolitik an den beiden Polen aus, die Stefan Krimmer als starker Mann der CSU auf der einen Seite und Christoph Böck als amtierender Bürgermeister von der SPD auf der anderen bilden. Die sich verschärfende Energiekrise hat zuletzt zwischen beiden Alphatieren wie bei einem Plus- und einem Minuspol die Spannung in den Hochvoltbereich steigen lassen. Und die hat sich am Donnerstagabend im Stadtrat entladen. Den Anlass bot der jüngste Antrag der CSU, die städtische Geothermie-Anlage massiv auszubauen und Anschlussmöglichkeiten "für alle" zu schaffen. Bürgermeister Böck hatte den Vorstoß gleich tags darauf verworfen. Nun legte er den Vorwurf nach, die CSU und Krimmer agierten populistisch. Die CSU attackierte ihrerseits das Rathaus, dieses begegne der Energiekrise "hirnlos".

Der Geothermie-Vorstoß der CSU hat beim SPD-Bürgermeister für Ärger gesorgt, weil er mit unberechtigten Vorwürfen garniert gewesen sei und mit falschen Annahmen argumentiert werde. Im Stadtrat suchte Böck nun die direkte Aussprache und erklärte, dass namentlich Krimmer und Thomas Bittner als Mitglieder des Aufsichtsrats der Geothermie Unterschleißheim AG (GTU) wider besseres Wissen behaupteten, der Geothermie-Ausbau sei verschlafen worden. Sie hätten unrealistische Forderungen aufgestellt und "falsche Informationen" in die Welt gesetzt.

Böck warf der CSU insbesondere vor zu ignorieren, dass die Stadt die Erdwärme-Versorgung seit Jahre ausbaue und mit dem Einbau einer Wärmepumpe das Kraftwerk gerade massiv ertüchtigt werde. Der GTU-Aufsichtsrat verfolge mit Zustimmung der CSU das Ziel, über eine zweite Förderbohrung erst nach Abschluss dieser Maßnahme zu reden. Eine Vollversorgung der Stadt mit CO₂-freier Wärme wäre rein physikalisch auch dann nicht zu schaffen, sagte Böck. "Jeden anzuschließen ist ein Ding der Unmöglichkeit." Etwas anders zu suggerieren, sei unredlich.

"Unseriös", "unverschämt", "planlos" - in der Diskussion fliegen die Vorwürfe hin und her

Die Stadt sei vertraglich an die Steag AG als Betreiber des Kraftwerks gebunden. Wer all das als Aufsichtsrat wisse, dürfe im Stadtrat "nicht so einen populistischen Antrag stellen", sagte Böck, wo man doch auch im Aufsichtsrat handeln könne. Katharina Bednarek (SPD) bezeichnete den CSU-Antrag als "geradezu unverschämt" und "ausgesprochen unseriös". Stefan Krimmer wies den Populismus-Vorwurf zurück und argumentierte, dass die politischen Linien im Stadtrat vorgegeben würden. Der Antrag bringe neue Aspekte ein, wie eine Kapitalerhöhung durch Bürgeraktien. "Ich will daran nicht glauben", sagte Krimmer, dass ein Vollausbau ein "Ding der Unmöglichkeit" sei.

Dabei schossen die Blitze nicht nur bei der Geothermie-Debatte zwischen SPD und CSU hin und her. Stefan Diehl (CSU) kritisierte die diversen vom Rathaus präsentierten Vorschläge für Licht-Abschaltungen in der Stadt, wie etwa bei der Weihnachtsbeleuchtung und zusätzlich nun auch im Gewerbegebiet, wo es zwischen 0 und 5 Uhr in unbewohnten Straßen demnächst dunkel sein soll. Diehl sagte, die Maßnahmen brächten hier 2000 Kilowattstunden und dort 20 000. Das sei nicht der Rede wert. "Das ist gerade ziemlich hirn- und planlos, was wir hier machen." Bürgermeister Böck sagte, dass es etwa bei der Weihnachtsbeleuchtung mehr um "Symbolik" gehe als um echte Einsparung. Die Menschen, die alle selbst Energie sparten, erwarteten einen Beitrag der Stadt.

Thomas Breitenstein (SPD) konterte die Hirnlos-Attacke damit, dass die CSU "die Zeichen der Zeit nicht erkannt habe" und mit ihrer verfehlten Energiepolitik in Bund und Land, was Windkraft und Leitungstrassen angeht, die Krise verschuldet habe. Krimmer sprach von "Scheinargumenten". Der Wind wehe vor allem in Norddeutschland. Sicher werde auch mancher Bürgermeister von der SPD Vorbehalte gegen Leitungstrassen haben.

Der Antrag der CSU zur Geothermie wird als nächstes im Aufsichtsrat der GTU behandelt - obwohl dies eigentlich nicht sein müsste, wie Grünen-Stadtrat Jürgen Radtke sagte. Denn Böck habe einen Formfehler begangen: Dieser hätte erst einmal - eine Besonderheit in Unterschleißheim - über die Annahme des Antrags im Stadtrat abstimmen lassen müssen. Er, Radkte, hätte dagegen gestimmt. Die Forderung der CSU sei "vollkommen unrealistisch". Böck verteidigte die öffentliche Behandlung des Antrags. Sonst wäre nur Falsches hängengeblieben.