An seinen Ufern und auf seinen Wogen ist der Bibel zufolge viel passiert: von der ersten Bekanntschaft Jesu mit Petrus und Andreas über die wundersame Brotvermehrung bis hin zur Bergpredigt. Während diese theologisch das bedeutsamste Ereignis darstellt, dürfte optisch eher der Spaziergang Jesu über das Wasser der Hammer gewesen sein. Der See Genezareth, der in anderen Sprachen wahlweise auch als Galiläisches Meer (Sea of Galilee) oder See von Tiberias (Lac de Tibériade) firmiert, war ein wesentlicher Schauplatz des Neuen Testaments.

Die Genezareth-Kirche in Unterschleißheim wird heuer 60 Jahre alt und anlässlich dieses Jubiläums hat die evangelische Kirchengemeinde Unterschleißheim-Haimhausen ein Kunstprojekt geplant. Unter dem Motto "Was am See geschah" sollen kleine und große Künstler sich von den vielen Geschichten, die sich um das "Galiläische Meer" ranken, inspirieren lassen und dazu Bilder, Collagen, oder Skulpturen schaffen.

Für Kinder und Jugendliche gibt es einen Kunstwettbewerb, erwachsene lokale Künstler haben die Möglichkeit, ihre "Genezareth"-Werke bei der geplanten Ausstellung im Juli im Innenhof neben der Kirche zu zeigen. Die Abgabe ist bis zum 19. Juli im Pfarrbüro an der Alleestraße 57a zu den Öffnungszeiten oder nach Vereinbarung möglich. Die Werke können nach der Ausstellung wieder abgeholt werden. Auf die Gewinner in der verschiedenen Altersklassen wartet ein Preis. Wer gewinnt, entscheiden die Besucher der Ausstellung durch ihre Stimmabgabe.

Die Werkschau wird am 7. Juli mit einer Vernissage eröffnet und ist bis zu den Sommerferien zu sehen. Ansprechpartnerin und Koordinatorin ist Sandra Nägele (Telefon 089/31 78 14 14).