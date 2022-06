Von Annette Jäger, Gräfelfing

Die Pläne für gemeinschaftliches Wohnen auf dem ehemaligen Doemens-Gelände an der Stefanusstraße in Gräfelfing nehmen Gestalt an. Mit Beschluss des Hauptausschusses vom Dienstag gehen die kommunale Wohnungsbaugesellschaft - die Gemeindebau Gräfelfing - und die bereits existierende Wohnprojekt-Initiative eine Kooperation ein. Gemeinsam sollen sie ein Konzept für gemeinschaftliches Wohnen im Ortszentrum von Gräfelfing erarbeiten. Der Gemeinderat muss diesem Konstrukt in der Sitzung kommende Woche noch zustimmen. Die Gräfelfinger sind weiterhin eingeladen, sich an dem Prozess zu beteiligen.

Schon kurz nach dem Gemeinderatsbeschluss, dass auf dem ehemaligen Doemens-Grundstück ein gemeinschaftliches Wohnprojekt entstehen soll, hat sich die Interessengemeinschaft Alte Brauakademie (IG) gegründet. An die 60 Bürgerinnen und Bürger aus diversen gesellschaftlichen Gruppen, darunter auch Gemeinderäte aus allen Fraktionen, zählen inzwischen zu den Mitgliedern. Die IG strebt an, bezahlbares Wohnen mit gemeinschaftlicher Ausrichtung - die Bewohner leben in separaten Wohnungen, teilen aber Ressourcen und unterstützen sich gegenseitig - auf dem Grundstück zu entwickeln. Auch die Gemeindebau hat Interesse daran bekundet - jetzt sollen beide zusammenarbeiten.

Zu diesem Zweck übergibt die Gemeinde das Doemens-Grundstück der Gemeindebau. Zu welchen Konditionen, sei noch offen, sagte Bürgermeister Peter Köstler (CSU). In Frage kommt zum Beispiel ein Erbpachtmodell. Die Gemeinde sieht in der Kooperation klare Vorteile: Unter anderem wird so die Partizipation der Bürgerschaft verankert, die eingeladen ist, am Konzept mitzuarbeiten. Darüber hinaus hat zum jetzigen Zeitpunkt niemand Anspruch auf eine Wohnung - auch die Mitarbeit an der Konzeptvergabe ändert daran nichts. Die Wohnungsvergabe erfolgt vielmehr nach Kriterien, die im Rahmen der Kooperation entwickelt und letztlich vom Gemeinderat beschlossen werden.

Die Bewohner sollen Vielfalt repräsentieren: Singles, Familien und Paare sind willkommen

Ein paar Eckpfeiler für das gemeinschaftliche Wohnprojekt stehen bereits: Die künftigen Bewohner sollen Vielfalt repräsentieren - Singles, Familien, Paare sind willkommen, sie sollen aus unterschiedlichen Einkommensverhältnissen und Altersgruppen stammen. Die IG strebt auch eine Zusammenarbeit mit der Würmtal-Insel an, denn es sollen zum Beispiel auch Menschen nach einer Genesungsphase aufgrund einer psychischen Erkrankung integriert werden, sagte Martin Feldner, Gemeinderat der Grünen/Unabhängige Liste und Vorsitzender der IG, der SZ. Einig ist sich der Gemeinderat auch über die ökologische Ausrichtung des Bauvorhabens, was die Wahl der Baustoffe und die Energieerzeugung betrifft. Ebenso soll alternative Mobilität gefördert werden.

Ein Kernziel ist außerdem, die Nachbarschaft zu integrieren, etwa, indem sie Gemeinschaftsräume mit nutzen kann. Denn in der Nachbarschaft gibt es große Ressentiments, was die beabsichtige Bebauungsdichte auf dem Grundstück - maximal sollen 45 Wohnungen entstehen - betrifft. Nächste Woche steht auch die Entscheidung über das im Bebauungsplan verankerte Baurecht im Gemeinderat an. Ist die Kooperation abgesegnet, läuft eine Frist: In den nächsten zwei bis drei Monaten sollen die Partner die Zusammenarbeit konkretisieren und die Ziele für das gemeinschaftliche Wohnen definieren. Darüber wird dann im Gemeinderat berichtet.