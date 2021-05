Die Gemeindewerke Haar bieten Ökogas an. Ein Großkunde ist die Gemeinde, die die Wärmeversorgung ihrer Gebäude zum Jahresbeginn umgestellt hat und so Weise 2000 Tonnen CO₂ im Jahr einspart. Wie die Gemeindewerke mitteilen, nutze man die Möglichkeit, Emissionen des fossilen Energieträgers Erdgas nach den Kriterien des Verified Carbon Standard (VCS) über Ausgleichsprojekte klimaneutral zu stellen. Ein Beispiel dafür ist laut Rainer Mendel, Vertriebsleiter der Gemeindewerke, die Förderung der Herstellung von energieeffizienten Kochöfen in Uganda. Der Einsatz eines solchen Ofens spare im Jahr drei Tonnen Treibhausgase ein. Auch gebe es ein Aufforstungsprojekt in Bayern. Mit einem Klimaschutzrechners auf der Website der Gemeindewerke kann jeder seine mögliche CO₂-Einsparung ausrechnen.