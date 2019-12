Die Aschheimer Gemeindeverwaltung ist vorübergehend in ein leer stehendes Gebäude im Industriegebiet gezogen. Das Interimsquartier bietet vieles, was in den alten Räumen an der Ismaninger Straße nicht möglich war

Seit circa zwei Monaten residiert die Aschheimer Gemeindeverwaltung im provisorischen Rathaus in der Saturnstraße 48. Am Wochenende standen die Türen aller Büros offen für Interessierte, die sich ein Bild von dem Interimsquartier machen wollten. Bürgermeister Thomas Glashauser (CSU) zeigte sich zufrieden mit der Übergangslösung: "Wir fühlen uns wohl hier." Besonders stolz ist er auf den Umzug, den die Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit während des laufenden Betriebes bewältigt hätten. "Gut organisiert" sei das gewesen, sagte er. Die Kleinigkeiten, die noch nicht ganz reibungslos liefen, könnten in der kommenden Zeit noch verbessert werden.

Vor rund eineinhalb Jahren hatten Planer im mehr als 100 Jahre alten Rathaus an der Ismaninger Straße statische Mängel festgestellt, der Brandschutz war ebenfalls nicht mehr gewährleistet. Der Gemeinderat beschloss daher, das Gebäude abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen. Bis es soweit ist, zog die Verwaltung zunächst in das Partnerschaftshaus, bevor die Lösung im nahegelegenen Industriegebiet gefunden wurde.

Circa acht Jahre lang stand das frühere Büro- und Lagergebäude an der Saturnstraße vor dem Einzug der Verwaltung leer. Diese Zeit hat Spuren hinterlassen, die Räumlichkeiten mussten umfassend renoviert werden. Innerhalb von drei Wochen, erzählt Gemeinde-Geschäftsleiter Christian Schürer, waren die wesentlichen Arbeiten erledigt: Unter anderem wurde die Fassade sowie die Decke erneuert, im Inneren wurden Wände abgerissen und errichtet, um die Büros für die rund 50 Gemeindemitarbeiter zu optimieren. Für Schürer war es dabei besonders wichtig, dass die Angestellten jedes Fachbereichs räumlich nah beieinander arbeiten können. Im alten Rathaus sei dies oft nicht der Fall gewesen. Dennoch habe man versucht, den Aufwand gering zu halten, sagt Schürer, schließlich handele es sich bei den Räumlichkeiten um eine Übergangslösung. Das Ziel sei nach wie vor der Neubau des Rathauses. "Man will nicht zu viel investieren, wenn man von vorneherein weiß, dass man wieder auszieht."

Detailansicht öffnen Probesitzen auf dem Chefsessel: Erna Haggenmiller am Schreibtisch von Bürgermeister Thomas Glashauser (re.). (Foto: Claus Schunk)

Beim Gang durch das provisorische Rathaus fällt das allerdings nicht auf. Die weiße Außenfassade strahlt im Sonnenlicht. Auch innen wirken die teils etwas verwinkelten Räumlichkeiten durch die hohen Fensterfronten hell und einladend, der blaue Teppichboden setzt einen farblichen Akzent. Gleich im Eingangsbereich zeigt sich eine Neuheit des provisorischen Rathauses, die es im alten aus Platzgründen noch nicht gab: An einem Empfangsschalter können sich die Besucher informieren und bei der Orientierung helfen lassen. Ein großes Schild weist zusätzlich den Weg zu den einzelnen Fachbereichen. Auch die Mitarbeiter des Einwohnermeldeamtes können sich über eine Neuerung freuen: Neben den Türen zeigt ein Ampelsystem den Wartenden, welches Zimmer gerade frei ist.

Die Bilder der Schäfflerzunft, die schon im alten Rathaus fester Bestandteil der Ausstattung waren, zieren die Wände im Treppenhaus. Im zweiten Obergeschoss geht es über ein geräumiges Vorzimmer in das Büro des Bürgermeisters. An der Wand hängen nebeneinander die Wappen von Dornach, Aschheim und dem Landkreis München, vor Glashausers Schreibtisch stehen zwei Ledersessel.

Ein großes Manko hat das Gebäude jedoch: Für ein Trauzimmer und den Sitzungssaal des Gemeinderats war kein Platz. Beides soll laut Glashauser künftig im Kulturellen Gebäude untergebracht werden. Der Bürgermeister sieht die Übergangslösung als Chance, sich als Gemeinde weiterzuentwickeln und wichtige Erkenntnisse für den Bau des neuen Rathauses zu gewinnen. Die Erfahrungen aus dem provisorischen Gebäude könnten helfen, bei den künftigen Planungen die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Detailansicht öffnen Das provisorische Rathaus in Aschheim. (Foto: Claus Schunk)

Wie lange es genau dauern wird, bis die Gemeindeverwaltung in einen Rathausneubau ziehen kann, ist derzeit unklar. Der Mietvertrag für das Gebäude an der Saturnstraße läuft bis Herbst 2023, kann allerdings laut Geschäftsleiter Schürer bei Bedarf problemlos verlängert werden. Momentan läuft das Verfahren, in dem die Architekten für das neue Rathaus bestimmt werden, allein dieses wird nach Angaben Schürers noch knapp ein Jahr lang andauern. Die Gemeindemitarbeiter jedenfalls würde es nicht stören, müssten sie länger mit der Übergangslösung zurechtkommen, als zunächst geplant. "Viele sagen schon: Es ist so schön hier, wir ziehen nicht mehr aus", erzählt Bürgermeister Glashauser lachend.