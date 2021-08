Auf Stempel und Papier kann und will man in den Rathäusern bisher nicht verzichten. Das wirkt sich auch auf die Rathausplanungen aus.

Von Daniela Bode, Anna-Maria Salmen und Sabine Wejsada

Verwaiste Tiefgaragen und leere Büros, geschlossene Kantinen und Pförtner, die nur eine Hand voll Leute begrüßen und verabschieden: Die Corona-Pandemie hat den gewohnten Arbeitsalltag der meisten Unternehmen und ihres Personals auf den Kopf gestellt. Wo immer es ging, wurden wegen rasant steigender Infektionszahlen die Beschäftigten ins Home-Office geschickt. Heimarbeit und Digitalisierung erlebten in den vergangenen Monaten einen Schub, der zuvor in den meisten Firmen undenkbar erschien. In einem Bereich aber hat sich das Distanz-Arbeiten kaum durchgesetzt: in den kommunalen Verwaltungen.

Gleich zu Beginn der Pandemie und während die zweite und dritte Welle über das Land rollten, sperrten die Rathäuser zu. Wenn überhaupt, durften nur in absolut dringenden und unaufschiebbaren Angelegenheiten Termine vereinbart werden. Nur ein kleiner Teil der Beschäftigten allerdings konnte den Dienst von daheim aus verrichten. Wer zum Beispiel im Einwohnermeldeamt arbeitet oder in der Bauabteilung, musste meist ins Büro. Ein neuer Personalausweis lässt sich nicht digital ausstellen, Bebauungs- und Flächennutzungspläne sind vielfach noch nicht digitalisiert und Unmengen von analogen Akten hängen nach wie vor in großen Registerschränken in den Rathäusern. Die viel beschworene Digitalisierung ist vielerorts noch nicht so weit fortgeschritten, wie die große Politik nicht müde wird zu behaupten. Hier gibt es noch ziemlich viel Luft nach oben.

Aber könnten Verwaltungen in Zukunft überhaupt komplett auf virtuelles Arbeiten umstellen? Der Unterföhringer Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer von der Parteifreien Wählerschaft verneint das. In seiner Gemeinde nehmen derzeit die Vorbereitungen zum Bau eines neues Rathauses in der Ortsmitte zwischen S-Bahnhof und Föhringer Allee konkrete Formen an. Geplant ist ein weitläufiger Komplex mit fünf Etagen, der womöglich an die 50 Millionen Euro kosten wird. Unterföhring schafft Büros für bis zu 90 Verwaltungsmitarbeiter.

Anders als in zahlreichen Unternehmen sollen sie alle einen festen Platz haben. An Co-Working oder Desk-Sharing, also das Arbeiten in Großraumbüros oder das Teilen von Schreibtischen, ist nicht gedacht. Die Beschäftigten brauchen sich im künftigen Rathaus nicht jeden Morgen einen neuen Platz zu suchen. "Das geht nicht", sagt Kemmelmeyer. In einer Verwaltung gebe es zahlreiche abgeschlossene Aufgabenbereiche. Ein Mitarbeiter des Bauamts könne nicht montags in seiner Abteilung Anträge bearbeiten und am Dienstag mit seinen Akten und Plänen in die Kämmerei umziehen, weil dort eine Kollegin nicht da sei, so der Bürgermeister. Gleiches gilt für das Personal im Sozial- und Meldeamt. Dorthin kommen Bürgerinnen und Bürger - und diese müssen laut Kemmelmeyer eine feste und immer gleiche Anlaufstelle vorfinden. Auch der Datenschutz spiele eine gewichtige Rolle; so könnten etwa Belege, Rechnungen oder Bewerbungen um eine Gemeindewohnung nicht munter durchs Rathaus getragen werden.

Sabine Fister von der SPD zeigte sich im Gemeinderat "nicht ganz so überzeugt" vom Raumbuch für das künftige Unterföhringer Rathaus. "Ist Home-Office kein Thema mehr?", fragte sie und bezeichnete die großzügige Büroplanung als etwas verschwenderisch. Und: Wenn eine Kommune ihren Beschäftigten anbieten könne, auch von daheim aus zu arbeiten, dann sei das doch bei der Personalgewinnung ein Vorteil, meinte Fister.

In der Corona-Zeit habe sich die Heim- und Telearbeit zwar als Vorteil erwiesen, räumte der Bürgermeister ein, komplett aber habe niemand aus der Verwaltung seinen Job von zu Hause aus verrichtet. Die gängige Regelung sei vielmehr jene gewesen, dass zwei Tage lang in den eigenen vier Wänden gearbeitet wurde und den Rest der Woche im Rathaus. Der Bürgermeister betonte allerdings, dass man sich für die Zukunft dem Thema Home-Office nicht verschließen wolle, der große Raumbedarf aber sei "nach bestem Wissen und Gewissen" festgestellt worden. Eine Verwaltung könne im Gegensatz zu Unternehmen der freien Wirtschaft nicht in Großraumbüros oder aus der Distanz ihren Job machen, sagte Kemmelmeyer.

Die Gemeinde Neubiberg hat sich bei der Planung der Rathauserweiterung intensiv mit dem Thema einer Arbeitswelt 4.0 auseinandergesetzt und ein Expertenbüro zu Rate gezogen. Am Ende kam aber heraus, dass die meisten Abteilungen sich keine offenen Büros wünschen und diese auch noch nicht sinnvoll seien. Es spielt unter anderem eine Rolle, dass die Gemeinde die Digitalisierung erst auf den Weg gebracht hat, sie hat vor Kurzem einen digitalen Masterplan in Auftrag gegeben. So wird zum großen Teil noch mit Akten in Papierform gearbeitet.

Die einzige Abteilung, die es laut Bauamtsleiter Christian Einzmann mit offenen Bürozonen probieren wird, ist die Bauverwaltung selbst. Denn diese bleibt im Altbau - momentan ist auch sie ausgelagert. Im ersten und zweiten Stockwerk werden dort teilweise Flurwände herausgenommen, möglicherweise sollen Regale als optische Schranken dienen. "Dort ist nicht so viel Zirkulation", begründet Einzmann die Entscheidung, also nicht so viel Besucherverkehr wie im Erweiterungsbau, wo unter anderem auch das Bürgerbüro angesiedelt sein wird.

Die Bürostruktur ist in Neubiberg aber nicht in Stein gemeißelt: Wenn die Digitalisierung weiter vorangeschritten ist und mehr offene Bürozonen gewünscht werden, können diese ohne großen Aufwand geschaffen werden, indem etwa Flure aufgehoben werden. Denn im Erweiterungsbau wird nur mit einer Konstruktion aus Stützen gearbeitet.

Auch in Kirchheim geht man die Veränderung der Arbeitswelt beim Rathausneubau behutsam an. Die 113 Mitarbeiter sollen dort in 70 klassischen Büros Platz finden. Wie Bürgermeister Maximilian Böltl (CSU) ankündigt, wird es zusätzlich aber Begegnungsflächen für kooperatives Arbeiten und für den Austausch unter Kollegen geben. Die Arbeitsweise verändere sich schließlich stetig weiter, darauf wolle man sich vorbereiten. Deshalb werden die Konferenzräume mit moderner Technik ausgestattet, die verschiedene Besprechungsformate ermöglicht. Nicht nur für die Mitarbeiter wird die Digitalisierung laut Böltl künftig eine größere Rolle spielen: Auch die Bürger könnten vieles digital erledigen. "Das meiste aber braucht auch in Zukunft auf der anderen Seite der Leitung uns als Mitarbeiter vor Ort." Das persönliche Zusammenkommen und die menschliche Nähe seien wichtig - gerade in den vergangenen Monaten habe man das feststellen können.