Nach einem wüsten Wahlkampf und einer turbulenten Anfangsphase kommen der Pullacher Gemeinderat und seine grüne Bürgermeisterin in ruhigeres Fahrwasser. Die einstigen Kontrahenten finden in Sachfragen wie Freizeitbad und Hutherhaus zusammen

Von Michael Morosow, Pullach

Pullach liegt in Bestlage am sonnigen Hochufer der Isar, wer hier wohnt, findet Naherholung vor der Haustüre. Der Ort ist nicht ganz so reich wie sein Nachbar Grünwald, aber mit einem Gemeinde-Haushalt von circa 100 Millionen Euro bei 9000 Einwohnern zählt er zu den wohlhabenden Kommunen. Eigentlich beste Voraussetzungen für die Gemeindevertreter, um entspannt und weitgehend frei von finanziellen Zwängen für die Zukunft zu planen. Dass dies nicht immer gelingt, wissen am besten die Leser der Pullacher Ausgabe des Isaranzeigers, der - anders als die Grünwalder Fassung - teils wie ein Kampfblatt daherkommt, in dem die Fraktionen und einige Einzelkämpfer regelmäßig auf den Leserbriefspalten die Schwerter kreuzen. Gerade gegen die Bürgermeisterin wurde dabei unter die Gürtellinie gezielt, sie musste persönliche Diffamierungen lesen, etwa dass sie eine "böse Hexe" sei, wie Alexander Betz (FDP) schrieb, oder den Vorwurf, dass mit ihr im Rathaus der "eisige Hauch Nordkoreas und des Stalinismus weht", zu dem sich die Personalratsvorsitzende Eveline Petraschka verstieg.

So grobschlächtig manche Wortgefechte im Vorfeld der Kommunalwahl vor gut einem Jahr daherkamen, so unfein waren sie zunächst auch nach dem Urnengang gewesen. Nunmehr aber zeigen sich die ersten Anzeichen einer Entspannung. Ein Gradmesser dafür ist die aktuelle Diskussion um das Pullacher Freizeitbad, ein Thema mit viel Streitpotenzial. Es hatte schon ein Beschluss für den Standort bestanden, der aber nach einem Vorstoß der Fraktion "Wir in Pullach" (WIP) wieder gekippt worden war. Dieses Mal, so sagte Tausendfreund am Donnerstag zur SZ, habe der Gemeinderat in internen Gesprächen eine Lösung erarbeitet, die alle mittragen werden und dementsprechend in einer der nächsten Sitzungen einstimmig dafür votieren werden: Man habe eine Möglichkeit gefunden, den Brandschutz des Bades für wenig Geld zu gewährleisten, ergo werde das Freizeitbad bis zu seinem Abriss und einem Neubau geöffnet haben können, sagte die Rathauschefin.

Wie erinnerlich hatte Susanna Tausendfreund erst in der Stichwahl und dabei sehr knapp das Rennen gegen ihre Herausforderin Christine Eisenmann (CSU) gemacht, die von der WIP und der FDP durch Wahlempfehlungen vor der Stichwahl unterstützt worden war. Das Trio war sich darin einig, die Grüne vom Thron stoßen zu wollen, die CSU war zudem von dem drängenden Verlangen geleitet, endlich alte Wunden zu heilen. Dieses misslang gründlich, sie zog sich vielmehr neue Blessuren zu. Für jene CSU, die in der Wahlperiode 2008 bis 2014 mit elf Vertretern im Gemeinderat über die absolute Mehrheit verfügte, genügen heute vier Stühle. Allein fünf Sitze hatten die Christsozialen nach internen Streitigkeiten 2014 eingebüßt, als genau so viele Mitglieder aus der CSU austraten und die WIP gründeten. Der nächste Aderlass war wiederum auf Unstimmigkeiten zurückzuführen. Zuerst warf im Mai 2020 Caroline Voit hin, weil sie den Kurs der Fraktionsspitze nicht mehr weitertragen wollte, im Februar dieses Jahres folgte ihr der langjährige Kopf der CSU-Fraktion und Bürgermeisterkandidat von 2014, Andreas Most.

Im April dieses Jahres gründeten Voit und Most die Fraktion "Pullach plus".

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Most aus der CSU hinausgemobbt worden ist, weil er Christine Eisenmann im Wege stand, die inzwischen für jeden erkennbar Fraktionsvorsitzende ist und auch in jedem Ausschuss sitzt. Wie brutal Eisenmann ihrem Vorgänger Most öffentlich zu verstehen gab, dass er nicht mehr gelitten sei in seiner Fraktion, zeigte sich bei der Wahl des zweiten Bürgermeisters: Die CSU sprach sich gegen den eigenen Mann aus und schlug Cornelia Zechmeister von der WIP vor, mit der die CSU zusammen auch mit der FDP die Gestaltungsmehrheit im Gemeinderat anstrebte. Most wurde schließlich von Fabian-Müller-Klug (Grüne) vorgeschlagen und bekam nach einem Stimmenpatt per Losverfahren den Posten zugeschlagen. Nachdem nun die CSU zwei Sitze weniger hat, die FDP und die WIP je einen verloren haben, kann von einer Gestaltungsmehrheit keine Rede mehr sein. Wesentlich leichter haben es inzwischen die Grünen mit einer Mehrheitsfindung. Ihnen genügt dazu die Unterstützung entweder der CSU oder der WIP. Aber es genügt auch, wenn die beiden Pullach-plus-Vertreter und die von drei auf zwei Sitze zurückgefallene SPD mit ihnen die Hand heben, was in jüngerer Vergangenheit auch schon öfter der Fall gewesen ist.

Sich fürderhin auf Sacharbeit konzentrieren und einen freundlicheren Umgangston pflegen zu wollen, darauf hatte sich das neugewählte Gremium im September 2020 bei einer Klausur auf Burg Schwaneck verständigt. Nach mehreren weiteren Scharmützeln hat man sich jetzt anscheinend an diese Absprache erinnert. Von Harmonie kann noch nicht gesprochen werden, aber der Ton ist gemäßigter, selbst der von Alexander Betz. Wahrscheinlich hat sich bei dem ein oder anderen die Einsicht durchgesetzt, dass angesichts der vielen dicken Bretter, die die reiche Gemeinde in naher Zukunft zu bohren hat, persönliche Fehden kontraproduktiv sind. Wie es heißt, zieht das Gremium inzwischen nicht nur beim Thema Schwimmbad an einem Strang, sondern auch was die Behandlung der umstrittenen Umbau- und Erweiterungspläne des Chemiekonzerns United Initiators anbelangt.

Und auch zum heiß diskutierten Verkauf des denkmalgeschützten Hutherhauses herrscht inzwischen Einigkeit. Die Gemeinde wird wohl das historische Gebäude doch nicht verkaufen, sondern selbst sanieren. Eine Debatte über Für und Wider eines Verkaufes wird demnächst öffentlich geführt. Auch sie habe den Eindruck, dass der Gemeinderat sich in einem guten Fahrwasser bewege, sagt Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund. Vieles sei auf gutem Wege und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus seien motiviert. Ihr bei hohem Wellengang zu ihrem Stellvertreter gewählte Andreas Most, sieht zumindest "Licht am Horizont".