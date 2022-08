In den kommenden Wochen gibt es im Landkreis München zusätzlich zu den Impfmöglichkeiten in den drei Impfzentren wieder viele Möglichkeiten, sich spontan und wohnortnah eine Corona-Schutzimpfung zu holen. Die Ärztinnen und Ärzte stehen in den Impfzentren in Unterschleißheim, Haar und Oberhaching sowie an den Aktionstagen zu den allgemeinen Öffnungszeiten für einen unverbindlichen Beratungstermin zur Verfügung. Das Landratsamt verweist abgesehen davon darauf, dass sämtliche Informationen zur Impfung aktuell zu finden seien auf der Homepage des Landratsamts unter www.landkreis-muenchen.de/jetztimpfen.

Am zurückliegenden Wochenende konnte man sich unkompliziert beim Besuch der Wettbewerbe der European Championships an der Regattastrecke in Oberschleißheim eine Spritze holen.

Weiter geht der Reigen der Aktionstage am Montag, 22. August, in Planegg, wo ein medizinisches Team von 9.30 bis 16.30 Uhr im Pfarrheim St. Elisabeth in der Bräuhausstraße 5 anwesend sein wird. Ein weiterer Termin am selben Ort und zur selben Zeit ist für Montag, 29. August, anberaumt. Eine Sonderimpfaktion läuft am Dienstag, 23. August, 11 bis 17 Uhr, im Naturbad Furth in der Badstraße 5 in Oberhaching und nochmal eine Woche drauf, am Dienstag, 30. August. Bereits am Mittwoch, 24. August, ist in Putzbrunn Gemeindeimpftag mit Gelegenheit zur Immunisierung von 9 bis 17 Uhr im Bürgerhaus in der Hohenbrunner Straße 3. Ebenfalls am Mittwoch, 24. August, ist Gemeindeimpftag in Sauerlach, wo von 9.30 bis 16 Uhr ein Team auf dem Bahnhofsplatz anwesend sein wird. Wer will, kann am selben Ort zu selben Zeit auch am Mittwoch, 31. August, kommen. In Unterföhring besteht am Donnerstag, 25. August, 9 bis 17 Uhr, Gelegenheit, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen, und zwar im Bürgerhaus, Münchner Straße 65. Am selben Tag, 25. August, ist Impftag in Pullach, von 10 bis 17 Uhr, im Rathaus, Johann-Bader-Straße 21.

Mit von der Partie ist Taufkirchen, wo am Donnerstag, 26. August, 9.30 bis 17 Uhr, im Rathausplatz 1 Gemeindeimpftag ist. Eine Impfaktion für die Unterhachinger und alle, die dort schnell hinkommen können, ist am Freitag, 27. August, 10 bis 17 Uhr, bei Pflanzen Kölle in der Parkackerstraße 2. Und in Aschheim findet am Mittwoch, 31. August, 9 bis 17 Uhr, ein Gemeindeimpftag im Pfarrheim, Ismaninger Straße 3, statt. Den Abschluss der aktuellen Kampagne bildet am Freitag, 2. September, 9.30 bis 16.30 Uhr, der Gemeindeimpftag in Ismaning dar, bei dem man in den Hillebrandhof in der Aschheimer Straße 2 kommen kann.