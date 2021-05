Von Bernhard Lohr, Haar

Haarer Vereine und Organisationen müssen sich auf magere Jahre einstellen. Das Rathaus hat angesichts sinkender Einnahmen aus der Gewerbesteuer angekündigt, die freiwilligen Zuschüsse um etwa ein Fünftel zu kürzen. Von den in diesem Jahr vier Millionen Euro, mit denen das Engagement am Ort unterstützt wird, sollen künftig 800 000 Euro wegfallen. Fix ist das noch nicht. Die konkreten Schritte sollen im Dialog mit den Betroffenen festgezurrt werden. Dafür hat der Gemeinderat am Dienstagabend eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in der alle Fraktionen und die Verwaltung vertreten sind. Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) warb darum, die notwendigen Schritte in breitem Konsens zu beschließen.

Es ist das große Thema seit Monaten. Die Gemeinde ist nach dem Wegzug großer Unternehmen, die viel Gewerbesteuer zahlten, finanziell ausgezehrt. Spätestens wenn der Pharmakonzern MSD Richtung München abzieht, was nach letztem Stand Ende dieses Jahres ansteht, wird es richtig eng. Bürgermeister Bukowski warnte, dass das Ziel sein müsse, in den folgenden Jahren überhaupt einen genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen. Am Ernst der Lage ändert Bukowski zufolge nichts, dass in diesem Jahr trotz Coronakrise überraschenderweise sogar ein Plus bei der Gewerbesteuer zu erwarten ist.

Das aktuelle Vorgehen ist Ergebnis der schwierigen Haushaltsdebatte im vergangenen Jahr, als sich die Fraktionen nicht auf die von Bukowski vorgeschlagene Kürzungen bei den Vereinen und Organisationen einigen konnten. CSU-Fraktionschef Dietrich Keymer riet damals dazu, sich möglichst früh Gedanken darüber zu machen, wie es weitergehen soll. Das nun am Dienstag von Bukowski vorgelegte neunseitige Papier unter dem Titel "Weichenstellung für künftige Haushalte" zielt neben Kürzungen darauf ab, Einnahmen zu erhöhen. Viel ist darin von "Steigerung der Effektivität" die Rede. Bukowski gab vor, bestenfalls "mit weniger gleich viel oder sogar mehr zu erreichen". Doch im Gemeinderat war allen klar, dass Härten unvermeidlich sind.

Deshalb wurde auch gerungen. Bukowski hatte zunächst vorgeschlagen, eine sogenannte "Steuerungsgruppe", besetzt mit Gemeinderäten und Mitarbeitern der Verwaltung, einzurichten, die sich nur mit den heiklen Kürzungen bei "freiwilligen Leistungen" beschäftigt. Dies stieß auf Kritik. Über Fraktionsgrenzen hinweg wurde gefordert, sich in dieser informellen Runde auch mit Effizienz und Einnahmepotenzialen zu beschäftigen. Peter Schießl (SPD) warnte davor, die Gemeinderäte, die Interna nicht kennen, unvorbereitet in Gespräche mit Vereinen und Organisationen zu schicken. Das sei schon "sehr anspruchsvoll". Peter Paul Gantzer (SPD) hielt Bukowski vor, das Pferd von hinten aufzuzäumen. Er habe den Eindruck, dieser wolle die anderen vorschicken, den unangenehmen Job zu machen. Dabei müsse doch zunächst die Verwaltung mit ihrem Fachwissen Sparvorschläge machen.

Die Diskussion wurde kurzzeitig hitzig. Bukwoski warf den Parteien vor, sich "aus der Affäre ziehen" zu wollen. Natürlich werde die Verwaltung Ideen in die Diskussion einbringen, sagte er. Auch er selbst werde sich nicht drücken. Statt von einer Steuerungsgruppe soll nun von einer Arbeitsgruppe die Rede sein, die sich zudem mit dem gesamten Finanzthema befasst. Der von SPD-Fraktionschef Thomas Fäth vorgeschlagene Weg, das Prozedere demokratisch besser dadurch zu legitimieren, dass der Hauptausschuss eingebunden wird, fand Anklang. So soll die Arbeitsgruppe, wie Peter Siemsen (FDP) empfahl, an den Hauptausschuss berichten. Dietrich Keymer (CSU) betonte, dass die Öffentlichkeit der Debatte gewährleistet sein werde. "Es kommt alles auf den Tisch." Dennoch soll zunächst einmal mehr in kleiner Runde beraten werden, was unter Bürgermeister Bukowski auf vielen Ebenen schon Einzug gehalten hat. Siemsen sagte, dieser geschützte Raum sei notwendig, um offen über Ideen reden zu können, ohne alle unnötig aufzuschrecken.

Noch vor den Sommerferien sollen erste Ergebnisse vorliegen, damit sich die Vereine und Organisationen - die Rede war unter anderem von Volkshochschule, Nachbarschaftshilfe und Musikschule - auf die neuen finanziellen Realitäten, die von 2022 an gelten sollen, einstellen können. Laut dem Arbeitspapier sollen Budgets in den Abteilungen künftig "enger und exakter geplant" werden. Das Controlling soll verbessert werden. Leasingverträge, Abonnements, Miet- und Pachtverhältnisse sollen überprüft und darauf abgeklopft werden, ob langfristige Investitionen besser sind, um Mieten zu sparen. Ein Beispiel ist die Gemeindebibliothek. Die Personalkosten werden betrachtet und die Wirtschaftsförderung intensiviert. Die erwarteten höhere Gewerbesteuereinnahmen sollen in die Rücklagen fließen.