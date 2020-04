Die scheidende Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) hat ihre letzten Worte vor dem Gemeinderat mit dem Appell verbunden, den Weg weiterzugehen, der Haar in den vergangenen Jahrzehnten davor bewahrt habe, der "Beliebigkeit" zu verfallen und zu einer gesichtslosen Münchner Vorstadt-Kommune zu werden. "Das hartnäckige Beharren auf Qualität - behalten Sie das bei", sagte sie. "Es ging und geht um Gestaltung." Haar habe ein Gesicht und sei ein Ort, in dem man gerne lebe. SPD, Grüne, der parteifreie Ton van Lier und auch die CSU erkannten an, dass Müller dazu in sechs Jahren Amtszeit viel beigetragen habe.

Der Gemeinderat, aus dem am Dienstagabend auch sechs Mitglieder verabschiedet wurden, von denen manche wie Horst Wiedemann, Peter Ziegler und Alfons Meindl (alle SPD) Jahrzehnte dem Gremium angehört hatten, tagte wegen der Corona-Krise im Bürgersaal. Alle folgten mit großen Abständen zueinander im weiten Rund den Laudationes. Als es ans Abschiednehmen ging, hielt aber vor allem Bürgermeisterin Müller oft nicht mehr an sich: Es gab viel Schulterklopfen, auch sachte Umarmungen. Man ging ein letztes Mal noch auf Tuchfühlung, und das trotz Corona. Verbal geschah das sowieso. Müller würdigte jeden Gemeinderat ausführlich. Wiedemann, der 1972 ins Gremium eingezogen war, erntete Applaus im Stehen. Auch Werner Pfanzelt (CSU), Werner Kozlik (Grüne) und Wolfgang Hillner (SPD) scheiden aus.

Das Bedürfnis nach einem versöhnlichen Abschied war groß. Zweite Bürgermeisterin Katharina Dworzak (SPD) lobte Müllers Leistung, auch auf sozialem, kulturellem und zeitgeschichtlichem Gebiet, wo sie sich für eine Umbenennung der nach dem in der NS-Zeit belasteten Klinikchef Anton von Braunmühl benannten Straße einsetzte. Jetzt wird dort an der Klinik an den jüdischen Arzt Max Isserlin erinnert, dessen eigens aus London angereister Enkel bei der Umbenennungsfeier einst sagte: "Was uns verbindet, ist mehr, als was uns trennt." Dworzak zitierte den Satz mit Blick auf den Gemeinderat und sagte zu Müller: "Du kannst mit sehr viel Stolz auf die sechs Jahre zurückschauen." Van Lier nannte Müller eine "gute Freundin", Mike Seckinger (Grüne) sagte, man werde sich in Jahrzehnten an Müller erinnern: "Das sieht man heute noch, was die damals gemacht hat." Dritter Bürgermeister Thomas Reichel (CSU) sagte: "Man kann schon ohne Abstriche auch von der CSU-Fraktion sagen: Du hast dich um die Gemeinde Haar verdient gemacht." Der neue Gemeinderat tritt am Dienstag, 12. Mai, zusammen. Dann wird Andreas Bukowski (CSU) als Bürgermeister vereidigt. Müller: "Ich gehe erhobenen Hauptes und wünsche Ihnen allen viel Glück."