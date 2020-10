Von Bernhard Lohr, Haar

Ein Bürgermeister sollte gut reden und andere überzeugen können. Das gehört dazu, wenn er Wahlen gewinnen, sich im Gemeinderat durchsetzen und turbulente Versammlungen unbeschadet überstehen will. Mancher beherrscht sogar den kraftvollen Auftritt im Bierzelt. Ein Termin mit Bürgermeister Andreas Bukowski (CSU) an der Volkshochschule, bei dem er über sein Neun-Punkte-Programm aus der Kommunalwahl sprechen will, hat nun die Frage aufgeworfen, ob in Haar der Bürgermeister nun sogar zum Dozenten geworden ist. Laut Ankündigung soll es bei der Veranstaltung mit der Kursnummer 01010 um Klimaschutz, aber auch um Tempo 30 und aufgemalte Fahrradstreifen gehen. Motto: "Zukunft gestalten im Dialog".

Die im Neun-Punkte-Programm vorgestellten Ziele für Haar wie unter anderem auch ein neuer Standort für den Schulcampus sind im Wahlkampf oft zur Sprache gekommen. Im Gemeinderat kommen sie ohnehin auf den Tisch. Auf Bürgerversammlungen berichtet der Bürgermeister einem breiteren Publikum von seiner Arbeit und stellt sich Fragen und Anträgen. Dennoch weisen sowohl der Bürgermeister als auch die Volkshochschule in Haar den Eindruck von sich, man plane ein überflüssiges Parallelevent oder wolle Politik gar als Bildungsveranstaltung verbrämen.

Jedenfalls hat nicht Bukowski, wie man vielleicht annehmen könnte, die Idee zu einem singulären Auftritt dieser Art gehabt. Vielmehr handelt es sich, wie der Bürgermeister und VHS-Geschäftsführerin Lourdes María Ros de Andrés gemeinsam aufklären, um den Auftakt einer dreiteiligen Veranstaltungsreihe zum Thema des jetzt anlaufenden Herbst- und Wintersemesters "Zukunft gestalten". Barbara Thiessen von der Hochschule Landshut wird in dem Dialogformat mit den Bürgern im November über Familienleben in Coronazeiten sprechen und der Psychologe Edwin Semke im Januar über Diversität. Ros de Andrés sagt, es gehe um Zukunftsfragen und um den Anspruch, im Dialog Antworten zu finden. Was liege näher, als den neuen Bürgermeister einzuladen und dessen Neun-Tage-Programm zu thematisieren? Der VHS-Vorstand habe nichts Besonderes daran gefunden. Vorsitzende der VHS ist die frühere Bürgermeisterin Gabriele Müller von der SPD, die von Bukowski im März aus dem Amt gekegelt worden ist.

Nicht zuletzt diese Tatsache hat Bukowski das Angebot für einen Auftritt bei der VHS in der sicheren Annahme annehmen lassen, dass ihm niemand vorwerfen werde, er nutze die Bildungseinrichtung als politische Bühne. Dass in die Ankündigung der Veranstaltung die für die Bewältigung der Zukunft begrenzt hilfreiche Forderung nach Tempo-30-Kontrollen Eingang gefunden hat, halten Ros de Andrés und Bukowski nicht für ganz glücklich. Ros de Andrés sagt, es werde vor allem auch um Fragen wie genossenschaftliches Wohnen gehen. Bukowski will über die "großen Themen" reden, wie Wohnen, Bildung, Arbeit. Vor allem, sagt er, erhoffe er sich "Rückmeldungen" von den Bürgern, die er in seine Arbeit einfließen lassen werde. Wer keine Zeit hat, am Donnerstag, 8. Oktober, von 19 Uhr an in Kurs 01010 dem Bürgermeister seine Meinung zu sagen, bekommt erneut Gelegenheit im Dezember: Dann ist Bürgerversammlung.