Haar will sich weiterhin finanziell an einer Studie beteiligen

Den Haarern ist auch in finanziell schwierigen Zeiten die Aussicht auf eine Verlegung der B 471 lieb und teuer. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung gegen die Stimmen fast aller Grünen-Gemeinderäte dafür votiert, die Planungen für die sogenannte Autobahnparallele weiterzuführen und sich mit 50 000 Euro an einer Machbarkeitsstudie zu beteiligen. Der Kreistag war im Frühjahr bei dem Projekt noch auf die Bremse gestiegen und hatte die Entscheidung über eine weitere Finanzierung des Millionenprojekts auch im Hinblick auf die Belastungen durch die Corona-Krise verschoben. Zunächst sollten die Gemeinderäte der betroffenen Kommunen sich erklären und Finanzzusagen machen.

Das Straßenbauprojekt beschäftigt seit Jahrzehnten schon die Kommunen im Münchner Osten, die von der durch zunehmenden Verkehr belasteten Bundesstraße B 471 durchschnitten werden. Es gab schon weitreichende Vorplanungen und Aschheim setzte seinen Bauabschnitt der Parallele bereits als Umfahrung um. Vor einigen Jahren wurden die alten Pläne aus der Schublade gezogen und ein neues Lastenheft erstellt, das Grundlage für eine weitere Machbarkeitsstudie für eine Straße von Aschheim bis nach Ottobrunn einschließlich einer Messeanbindung sein könnte. Die SPD in Haar machte sich im Frühsommer mit einem entsprechenden Antrag für eine Weiterführung der Straßenbauplanung stark, nachdem der Kreistag die allgemein erwartete Finanzierungszusage für die Studie zurückgezogen hatte.

Im Haarer Gemeinderat warb Ton van Lier, der einzige Gemeinderat der Grünen-Fraktion, der für deren Weiterführung stimmte, für das Straßenbauvorhaben. Van Lier kommt aus dem unmittelbar von dem Verkehr auf der B 471 betroffenen Ottendichl. Sein Parteifreund Ulrich Leiner warnte dagegen davor, Geld aus dem Fenster zu werfen. In den bisher erarbeiteten Unterlagen zu dem Straßenprojekt sei stets von einem Horizont bis zum Jahr 2035 die Rede. Bis dahin, sagte Leiner, könne noch viel passieren.

Es reiche, wenn das in zehn, fünfzehn Jahren noch einmal auf den Tisch komme. Es sei jetzt "der falsche Zeitpunkt". Die Grünen in Haar lehnen die Autobahnparallele trotz eines möglichen Rückbaus der bisherigen B 471 kategorisch ab, weil ihrer Meinung nach neue Straßen die Probleme nicht lösen.