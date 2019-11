Wer bei der Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck neu sein Geld anlegt, muss Negativzinsen in Höhe von 0,5 Prozent bezahlen. Die Kunden von Banken im Landkreis München bleiben von so einem Minuszins ab dem ersten Euro noch verschont. "Vorerst werden wir den von der VR Bank Fürstenfeldbruck eingeschlagenen Weg in unserem Hause nicht umsetzen. Wir planen dies auch nicht in absehbarer Zeit", sagt Robert Oberleitner, Vorstand der Volksbank Raffeisenbank München Land mit Sitz in Oberhaching. Das Institut hat Geschäftsstellen unter anderem in Aschheim, Feldkirchen, Haar, Taufkirchen und Oberhaching.

Auch von der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee mit Filialen unter anderem in Brunnthal und Höhenkirchen-Siegertsbrunn ist Ähnliches zu erfahren. So ein Vorgehen sei "nicht einmal in Planung", sagt Mirko Gruber, stellvertretender Vorstandssprecher. Trotzdem versuche man, den Kunden die Problematik des aktuellen Zinsniveaus in einem Beratungsgespräch zu verdeutlichen.

Bei der VR Bank München Land kommen Negativzinsen bisher laut Oberleitner nur sehr vereinzelt und in wenigen Einzelfällen zum Einsatz. Je nach Intensität der Verbindung zu dem Kunden, gewähre die Bank "auskömmliche Freibeträge" und es werde intensiv besprochen, wie eine Anlage gegebenenfalls umgeschichtet werden könne. Ab welchem Betrag Negativzinsen erhoben würden, könne daher nicht allgemein gesagt werden. Auch die Kreissparkasse München Starnberg Ebersberg erhebt Minuszinsen bisher zumindest nicht ab dem ersten Euro. Sie verlange derzeit "nur in wenigen Einzelfällen auf der Basis individueller Vereinbarungen Verwahrentgelte bei Privatkunden mit sehr hohen Einlagen", sagt Kerstin Brehm, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit bei der Kreissparkasse. Auf Giro- und Geldmarktkonten von Kommunen und einzelnen unternehmerischen Kunden erhebt die Kreissparkasse laut Brehm seit 2017 Verwahrentgelte, jeweils mit Freibeträgen in mindestens sechsstelliger Höhe.

Für die Zukunft behalten sich die Institute aber eine Änderung vor. Je nach dem, wie sich die Konkurrenzinstitute künftig zu Minuszinsen für Neuanleger positionieren, "können wir aber dies aus heutiger Sicht nicht dauerhaft ausschließen", sagt Oberleitner von der VR Bank München Land. Auch bei der Kreissparkasse will man laut Brehm das Marktumfeld beobachten. "Vor einem starken Zufluss neuer kurzfristiger Einlagen müssen wir uns schützen können", sagt Brehm. Daher behalte die Kreissparkasse sich auch für die Zukunft vor, Verwahrentgelte mit Privatkunden mit höheren Guthaben zu vereinbaren.