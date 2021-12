Die Gautinger Straße in Neuried wird zwei Tage lang zwischen der Staatsstraße 2344 und dem Parkplatz vor der Bücherei voll gesperrt. Wegen Bauarbeiten ist dort von Montag, 13. Dezember, bis Dienstag, 14. Dezember, für den gesamten Fahrzeugverkehr kein Durchkommen. Die Bushaltestelle "Kraillinger Weg" in Fahrtrichtung Fichtenstraße entfällt in dieser Zeit ersatzlos. Eine Umleitung über die Mangfallstraße, den Kraillinger Weg, die Fichtenstraße und die Kreisstraße M4 ist ausgeschildert.