Essen to go

Von Claudia Wessel, Straßlach-Dingharting

500 Euro für jeden Gastwirt in Straßlach-Dingharting als Zuschuss zur Anschaffung von Mehrweggeschirr, das für "Essen to go" verwendet werden sollte. Diesen Antrag hatten die Grünen-Gemeinderäte und einige CSU-Politiker gemeinsam gestellt. Er wurde in der Sitzung des Gemeinderats abgelehnt. "Das bedeutet aber nicht, dass wir das nicht unterstützen", betont Bürgermeister Hans Sienerth (parteifrei). Die Mehrheit im Gemeinderat sei jedoch der Ansicht, dass es ein - am besten landkreisweites - Konzept geben sollte, um dies zu verwirklichen.

Von 2023 an wird jeder Gastronom, der eine Gaststätte mit mehr als 80 Quadratmetern betreibt, verpflichtet, bei Essen zum Mitnehmen auch Mehrweggeschirr als Alternative anzubieten. Die Antragsteller in Straßlach-Dingharting hätten dies gerne auf 2022 vorgezogen, wie es einige Kommunen im Landkreis auch schon tun. So etwa haben Garching und Ismaning bereits Geld für Anschubfinanzierungen bereitgestellt. Auch in Ismaning hat man 500 Euro pro Gaststätte vorgesehen.

Pauschal jedem Gastwirt 500 Euro zu geben, sei jedoch nicht die richtige Methode, fanden die Straßlacher Gegner der Idee. Sie möchten die Ergebnisse des am 22. November im Bürgerhaus Grasbrunn begonnenen Austauschs von Gastronomen und Anbietern von Mehrwegsystemen abwarten. "Es wäre doch sinnvoll, dass jemand, der in Straßlach-Dingharting ein Essen mitnimmt, das Geschirr auch in einer anderen Landkreisgemeinde abgeben kann", so Sienerth. Am allerbesten natürlich auch in Münchner Gaststätten. An der Veranstaltung in Grasbrunn nahmen Gastronomiebetriebe und die drei Anbieter Recup, Recircle und Vytal teil. Sobald mehr Details über die Möglichkeiten vorliegen, will man sich auch in Straßlach-Dingharting wieder mit dem Thema befassen.