Ein guter Schweinsbraten ist eine Wucht - und in Bayern ein Gradmesser für das Preisniveau in einem Lokal.

Von Bernhard Lohr, Landkreis München

Für die Besucher von Imbissbuden in Berlin-Neukölln oder Frankfurt sind die Currywurst und der Döner, was für den Bayern der Schweinsbraten ist. Wichtig neben dem Geschmack sind vor allem die Größe der Portion und der Preis. Als in Frankfurt erstmals zehn Euro für einen Döner verlangt wurden, schlug das deutschlandweit Wellen. Und wo steht der Schweinsbraten-Index? Der hat längst die zehn Euro weit überschritten. Otto Lindinger, Chef vom Gasthof Zur Post in Aschheim, kann selbst nicht recht glauben, was ein Essen bei ihm mittlerweile kostet: 31,50 Euro war an Kirchweih für eine Portion von der Kirchweihgans fällig, den Schweinsbraten bekommt man bei ihm für 14,50 Euro.