14. September 2018

Marlies Rothkopf arbeitet als Bedienung im Löwenbräuzelt

Von Christina Hertel, Putzbrunn

Wenn man Marlies Rothkopf fragt, warum sie eigentlich jedes Jahr wieder kiloschwere Masskrüge zu betrunkenen Frauen und Männern in Dirndl und Lederhose trägt, beginnt sie Geschichten zu erzählen. Von dem 80-Jährigen, der ihr einen Heiratsantrag machte. Von Mädels in zu dünnen Schuhen und zu kurzen Dirndln, denen sie ihre Nummer gab, damit sie sich bei ihr melden können, wenn sie jemand belästigt. Von dem jungen Mann, dessen Lederhose bis zur Po-Backe aufriss und die sie einer Schneiderin zum Flicken brachte. Und von asiatischen Touristen, die jedes Jahr wieder versuchen, bei ihr Jasmintee zu bestellen.

Rothkopf ist 61 Jahre alt, blond, bestimmt 1,80 Meter groß. Sie kommt aus dem Rheinland, aber schon ihr halbes Leben wohnt sie in Putzbrunn. An ihrem Wohnzimmerschrank hängen Fotos von ihr und ihren Kollegen - schwarzes Dirndl, blaue Bluse. Das Raucherbein auf ihrer Zigarettenschachtel hat sie mit einem Bild von einem Hirschen überklebt. Weil sie sonst, wenn nicht Oktoberfest ist, in dem Biergarten Hirschau im Englischen Garten arbeitet. "Ich habe das selbst nie gedacht, dass ich das so kann mit den Gästen", sagt Marlies Rotkopf. Sie ist gelernte Zahnarzthelferin und begann in einer Wirtschaft in Unterhaching zu arbeiten, als ihr Sohn noch klein war und sie sich ein paar Stunden die Woche etwas dazu verdienen wollte. Vor sieben Jahren vermittelte ihr schließlich eine Kollegin den Job im Löwenbräu-Festzelt. Seitdem ist sie jedes Jahr dabei.

Wie viel sie auf der Wiesn verdient, möchte Rotkopf nicht sagen. Aber es sei so gut, dass selbst Ärzte und Anwälte aus ganz Deutschland anreisen, um auf dem Oktoberfest zu arbeiten. Über die negativen Seiten möchte Rothkopf ungerne sprechen - weil sie das Fest liebe. Und weil es für alles ein Gegenmittel gibt. Vor ein paar Tagen deckte sie sich in der Apotheke mit Tabletten, Tropfen und Cremes ein. Gegen Halsschmerzen, Schnupfen, Muskelkater. "Ein Arzt bescheinigte mir einmal nach der Wiesn, dass ich jetzt Viren aus fünf verschiedenen Kontinenten in mir trage." Mit aufdringlichen, betrunkenen oder pöbelnden Gästen habe sie kein Problem. "Es gibt ja Ordner. Und ich finde immer: Man darf auch nicht zu streng sein. Die haben am nächsten Tag alle eh so einen Schädel."