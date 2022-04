Für die rund 6900 Köchinnen, Kellner und Hotelangestellten im Landkreis München gibt es gute Nachrichten: Ihre Einkommen steigen in mehreren Stufen um bis zu 27 Prozent, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt. Eine gelernte Kellnerin mit drei Jahren Berufserfahrung komme damit seit April auf 2650 Euro im Monat - 173 Euro mehr als bislang. Bis zum Frühjahr kommenden Jahres beläuft sich das Plus für Fachkräfte nach Berechnungen der Gewerkschaft NGG dann auf mehr als 400 Euro. Gerade die Beschäftigten in der Gastronomie und Hotellerie hätten seit mehr als zwei Jahren besonders mit den Folgen der Corona-Pandemie zu kämpfen, so die Gewerkschaft. "Die Pandemie hat das Gastgewerbe immens getroffen. Und damit auch die Beschäftigten, die große Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit hinnehmen mussten und sich Sorgen um ihren Job gemacht haben. Mit der starken Lohnerhöhung gibt es für sie jetzt endlich wieder eine Perspektive - einen Anreiz, in der Branche weiterzumachen", so Tim Lünnemann, der Geschäftsführer der NGG-Region München, zu dem "einmaligen Tarifabschluss".