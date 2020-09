Von Martin Mühlfenzl, Aying

Im Ayinger Bräustüberl werden die Gäste an einem Bierfass in Empfang genommen. "Habt's reserviert", fragt Alex, der Kellner am Eingang zum Biergarten zwei Besucher. Nein, haben sie nicht. "Macht nichts, da hinten ist noch was frei. Aber eintragen müsst's euch", sagt Alex und zeigt auf die Zettel auf dem Fass. Das ist die neue Normalität in Aying: Rechts vorbei am Fass geht es rein in den Biergarten, links wieder raus, persönliche Daten müssen abgegeben werden und natürlich gilt bis zum zugewiesenen Platz die Maskenpflicht.

Angela Inselkammer, Geschäftsführerin des Ayinger Brauereigasthofs und Chefin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), hat die Regeln längst verinnerlicht. Auch sie selbst trägt natürlich bis zum Tisch eine Maske, wie auch der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn aus Putzbrunn und die CDU-Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium, Elisabeth Winkelmeier-Becker, die zu einem persönlichen Austausch nach Aying gekommen sind - und dabei ging es selbstverständlich um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gastronomie. Zwei gute Monate habe die Branche nun hinter sich, sagt Inselkammer. "Es war ein spürbarer konjunktureller Aufschwung für Restaurants und Hotels."

Detailansicht öffnen Volle Dröhnung: Mit dem Auftritt der Musiker von La Brass Banda war der Ayinger Biergraten in diesem Sommer voll. (Foto: Claus Schunk)

Auf dem Land. Nicht aber in der Stadt. Mit Blick auf die Monate nach dem Lockdown sei festzustellen, dass es in der Gastronomie ein klares "Stadt-Land-Gefälle" gebe, sagt Inselkammer, mit klaren Vorteilen für Betriebe außerhalb der Landeshauptstadt. Vor allem jene, die große Schankflächen und Biergärten im Freien hätten. Dort kämen Mitarbeiter und Gäste besser mit den Corona-Bestimmungen zurecht. "Und ich habe auch das Gefühl, dass die Menschen hier draußen im Landkreis das Bedürfnis haben, den Unternehmen zu helfen", sagt die Dehoga-Chefin. "Für die Betriebe in den Innenstädten ist es schwieriger, auch weil wir aus einer Zeit kommen, in der es nur voranging, in der die Reisebranche geboomt hat", sagt Inselkammer. Den Unternehmen in Städten fehlten vor allem große Veranstaltungen wie Hochzeiten, Kongresse, Messen. All dies sei zum Erliegen gekommen, nicht so auf dem Land. "Wir hatten in den letzten zwei Monaten so viele Gäste aus Deutschland wie noch nie, und das war auch sehr schön", sagt die Wirtesprecherin und richtet zugleich eine Appell an Reisewillige: "Macht Städtereisen."

Dass die Gastrobranche und auch die Hotels im Landkreis bisher eher glimpflich durch die Krise gekommen sind, habe auch mit den Maßnahmen der Bundesregierung zu tun, sagt Florian Hahn. "Die Instrumente der Krise wie die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes greifen." Wie Inselkammer wünscht sich auch Hahn eine Entbürokratisierung für die Gastrobranche. "Wir haben uns ein Korsett auferlegt, das uns manchmal arg einzwängt. Die Betriebe brauchen mehr Eigenverantwortlichkeit, um wieder eine neue Dynamik entwickeln zu können." Staatssekräterin Wintermeier-Becker verweist auf die Verlängerung der Überbrückungshilfen für Betriebe bis zum Jahresende durch den Bund und lobt, dass die Soforthilfen in den allermeisten Fällen ihre Adressaten gefunden hätten.

Detailansicht öffnen Auf eine halbwegs versöhnliche Sommersaison: Wirtesprecherin Angela Inselkammer, Staatssekretärin Elisabeth Winkelmeier-Becker und der CSU-Bundestagsabgeordnete Florian Hahn (von links) am Montag in Aying. (Foto: Claus Schunk)

Geld sei wichtig, aber löse nicht alle Probleme, sagt Inselkammer. Sie wünsche sich etwa eine Flexibilisierung beim Arbeitszeitgesetz; dass Mitarbeiter selbst entscheiden können, wie sie ihre 40 Stunden auf die Woche verteilen. "Corona hat von einem Tag auf den anderen alles verändert. Das haben wir in unserer Branche noch nie erlebt." Im Landkreis München habe es bisher aber keine Welle an Insolvenzen gegeben. "Bisher halten sich alle am Leben, auch die Hotels. Aber wir wissen nicht, wie es sich entwickeln wird." Sie selbst habe in der Krise zwei Mitarbeiter entlassen müssen, weil so viele Veranstaltungen weggebrochen waren, Angestellte wurden in Kurzarbeit geschickt; jetzt habe sich die Lage wieder stabilisiert. Aber die Mitarbeiter seien immer noch unruhig.

Ein Wort fällt bei dem Gespräch immer wieder: Zuversicht. Hahn sagt, die Politik werde Betriebe nicht im Regen stehen lassen. "Und psychologisch ganz wichtig ist, dass wir gemeinsam Zuversicht verbreiten. Wir dürfen in keine Depression verfallen." Inselkammer wünscht sich, dass die Politik nicht ständig von der "zweiten Welle" redet. "Ich wünsche mir, dass die Politik von Zuversicht spricht und sagt, dass wir das gemeinsam in den Griff kriegen."

Über die Maskenpflicht, sagt Inselkammer, habe sich übrigens noch kein Gast beschwert. Die gehöre halt mittlerweile dazu - zur neuen Normalität.