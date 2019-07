5. Juli 2019, 13:21 Uhr Gasthof Brunnthal Alpen-Chic für die Ortsmitte

Die Gemeinde hat in Brunnthal für elf Millionen Euro Wohnungen, Läden und ein Hotel mit Gaststätte gebaut. Das Lokal wird gerade eingerichtet und soll nächste Woche eröffnet werden.

Von Bernhard Lohr, Brunnthal

Rudolf Schall redet über alpenländische Küche, Abu Dhabi und darüber, wie das so laufen soll mit dem neuen Gasthof-Hotel im Herzen von Brunnthal. Doch der Wirt ist kaum zu verstehen. Eine Kreissäge heult auf, weil ein Arbeiter ein Brett für die urige Wandverkleidung zuschneidet. Ein anderer befestigt mit dem Akkuschrauber Beine an massiven Tischplatten. Die Zeit drängt. Schall würde lieber heute als morgen mit dem "Kitz" loslegen, wie das Lokal heißt. Die Festgäste zur offiziellen Eröffnung am Samstag in einer Woche sind schon eingeladen.

Wirt Rudolf Schall mit Bürgermeister Kern. (Foto: Claus Schunk)

Es sind besondere Tage für den Wirt und für Bürgermeister Stefan Kern (CSU), der vom Rathaus gegenüber den Baufortschritt verfolgt. "Es liegt eine gewisse Spannung in der Luft", sagt Kern. Das größte Projekt in der Gemeindehistorie steht kurz vor dem Abschluss. Brunnthal hat sich für etwa elf Millionen Euro nicht nur einen Gasthof samt Saal und Hotel geleistet, sondern auch Ladengeschäfte. Es wird einen Friseursalon und einen Modeladen geben und ein Wohnhaus, in dem bald acht vergünstigte Apartments vergeben werden.

Schall richtet sein Lokal mit viel Holz und Geweihen ein. (Foto: Claus Schunk)

Der Gasthof hat derzeit Vorrang. Er soll unbedingt vor den Sommerferien anlaufen. An der Bar werden die Spirituosen eingeräumt, Bierträger sehen am Ausschank. Mittlerweile ist geklärt, dass die Brauerei Aying das Bier liefert. Viele Brauereien hatten sich beworben, die Ayinger hätten sich stark bemüht und brächten sich bei der Einrichtung des "Kitz" ein, sagt Rudolf Schall. Eine Sitzbank mit original Kuhfell steht im Gastraum, es gibt eine Sitzecke mit dunkelbraunem Leder. Viel Holz und Schmiedeeisen soll Gemütlichkeit ausstrahlen. Eine Wand ist grün gekachelt und vermittelt den Eindruck, als wäre dort ein offener Kamin. Man sieht: Der aus Bernried stammende Wirt will Kitzbüheler Promi-Chic nach Brunnthal bringen, wie es zu seiner Vorgeschichte passt.

Der Schweinsbraten für 10,40 Euro

Über Jahre führte er die Vereinsgaststätte des TC Iphitos, Ende vergangenen Jahres gab er die auf, so wie er zuvor schon im Clinch mit der Stadt Penzberg die Bewirtung der dortigen Stadthalle abgab. Nun wolle er sich auf Brunnthal konzentrieren, sagt Schall. Als Koch für Brunnthal habe er Steve Tuchscherer engagiert. Der soll fürs Königshaus von Abu Dhabi gekocht haben. Im Internet präsentiert er sich als Food-Stylist, der Gemüse zu Stillleben kombiniert. In Brunnthal wird er vor allem auch Schweinsbraten anbieten: gehobene bayerische, österreichische und Südtiroler Küche, wie Schall sagt, zu bodenständigen Preisen. 10,40 Euro soll das bayerische Leibgericht kosten, die Halbe Bier 3,20 Euro.

In der neuen Ortsmitte eröffnet demnächst auch ein Friseursalon. (Foto: Claus Schunk)

Bei einem kurzen Rundgang mit dem Bürgermeister kündigt Schall am Mittwoch noch an, dass er an diesem Freitag bereits die ersten Gäste bewirten will. Das Gastro-Team solle vor der offiziellen Eröffnung Gelegenheit bekommen, sich einzuspielen. Doch am Donnerstag meldet er sich. Der Termin ist geplatzt. Bei der Lieferung von Mobiliar gebe es Probleme, sagt Schall, Tische und Stühle hingen an der bulgarischen Grenze fest. Laut Kern hakt es auch bei der Konzession. Es sei eine Formalie. Aber das Papier werde nicht vor Montag vorliegen.

Derweil wird im Ort viel über die Ortsmitte geredet. Oft geht es dabei um das Geld, das ausgegeben wurde. Andere fragen sich, ob der mächtige Bau mit Tiefgarage und Saal für 200 Personen, der auch für Tagungen geeignet ist, zu Brunnthal passt. Manches muss sich freilich erst einspielen. Beim Rundgang findet Kern die Bäume, die mal im Biergarten vor dem Gasthof Schatten spenden sollen, kümmerlich. Er beklagt, dass eine wichtige Tür am Eingang noch nicht geliefert worden sei. Es läuft alles auf den letzten Drücker. Buchen kann man das Hotel Brunnthal über die Plattform www.booking.de schon. Die Homepage stehe in Kürze, sagt Schall. Es fehlten nur die Fotos. Die könne er erst machen, wenn alles schön ist.