Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Wie wäre es mit einer Apotheke? Und könnte man nicht auf den Freiflächen in dem neuen Wohngebiet Urban-Gardening-Projekte anschieben? Die Unterschleißheimer sind seit Anfang August und noch bis 23. September aufgerufen, sich zu dem geplanten neuen Wohngebiet auf dem ehemaligen Siemens-Parkplatz an der Landshuter Straße zu äußern. Das sogenannte Gartenquartier verspricht etwas Besonderes zu werden. Die DV Immobiliengruppe, die schon nebenan den Business-Campus entwickelt, möchte in dem Wohnviertel Antworten auf viele Fragen geben, die sich zum Wohnen der Zukunft im Großraum München stellen. Nachhaltig soll es dort zugehen, bezahlbar soll es sein und ein Quartier entstehen, in dem Gemeinschaft gestiftet wird.

Im Zuge der ersten öffentlichen Auslegungen des Bebauungsplans können Bürger nun auch auf der Online-Beteiligungsplattform Consul sagen, was ihnen wichtig ist. Gemessen an der Bedeutung des Projekts für das Quartier und auch die Stadt insgesamt sind dort relativ wenige Stellungnahmen zu finden. Sechs Anregungen sind dort vermerkt, darunter der Gemeinschaftsgarten und die Apotheke. Dass Viertel sollte fußläufig möglichst gut an das bestehende Wohnquartier am Fastlingerring angebunden werden, heißt es zum Beispiel noch. Und jemand ruft dazu auf, Solarpaneele auf die Dächer zu schrauben. Einer wird Grundsätzlich und meint, man solle sich nicht verkünsteln mit Schnickschnack und schlicht günstigen Wohnraum schaffen.

Das Unternehmen will das Gartenquartier später auch selbst verwalten

Ganz so einfach haben es sich der Investor und auch die Stadt, die einen Teil des gut drei Hektar großen Areals bebaut, nicht gemacht. 900 Menschen sollen dort, wo jetzt versiegelte Parkfläche ist, einmal wohnen und leben. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) spricht dem Vorhaben städtebaulichen Modellcharakter zu, wo dank Gewinnabschöpfung nach dem Prinzip der Sozialgerechten Bodennutzung auch günstiger Wohnraum entsteht. Die DV Immobilien hat laut Geschäftsführer Stephan Hof den Ehrgeiz, ein Quartier zu schaffen, das neben ökologischen auch soziale Aspekte berücksichtigt. Man sieht sich als Kümmerer und will sich beim Wort nehmen lassen. "Wir sind Bestandhalter", sagt Hof, "das ist der große Unterschied." Die DV Immobilien baue nicht um zu verkaufen, sondern um zu vermieten. Man werde als Quartiermanager weiter im Viertel präsent sein - so wie es jetzt im Business-Campus auch der Fall ist, wo die DV Immobilien seit Jahren den Wandel vom Siemens- und Airbusstandort zum Gewerbepark mit BMW als großen zentralen Mieter gestalten.

Detailansicht öffnen Ein Wohnturm mit Mikroappartements ist geplant für Mitarbeiter der benachbarten Firmen. (Foto: DV-Immobilien, Wilkdesign)

Nun also ein Wohngebiet: Für die DV Immobilien, die in den Sechzigerjahren mit dem Donau-Einkaufszentrum in Regensburg einen Meilenstein bei der Entwicklung von Shopping-Malls gesetzt und seitdem einige Gewerbeparks umgesetzt hat, ist das ein Novum. Man bringt sich tatsächlich stark auch persönlich ein: Es gab eine frühzeitige freiwillige Bürgerbeteiligung und einen Ideenwettbewerb, aus dem 2019 das Modell des Münchner Architekturbüros Vallentin mit sogenannten Schollen und Punkthäusern als Sieger hervorgegangen ist. Seitdem feilen Planer laut Stephan Hof an der Umsetzung und gehen dabei auch ins Detail. Bis hin zu der Frage, wie Gemeinschaftsräume aussehen müssen, wie eine Mobilitätsstation funktioniert und welche soziale Einrichtung gefragt ist. "Der Business-Campus lebt auch davon, dass man Infrastruktur schafft", sagt Hof. Das sei die Blaupause. Dasselbe werde im benachbarten Gartenquartier geschehen.

Detailansicht öffnen Einst standen Fertigungshallen auf dem jetzigen Gelände des Business-Campus. Dort soll noch ein See angelegt werden. (Foto: Catherina Hess)

Beide Viertel sollen sich ergänzen. Auf einer Sichtachse soll man später mal vom zentralen Platz im Gartenquartier, der mit Gastronomie belebt werden soll, durch das Haupttor zum Business-Campus und dort auf den geplanten See blicken können. Letzterer soll auf dem einstiegen Industrieareal angelegt werden, wenn die am Wasser liegenden Gewerbebauten stehen. Das wird noch dauern. Hof stellt sich sogar vor, zwischenzeitlich dort im Zentrum des Campus ein "Wäldchen" zu schaffen, mit Großbäumen, die man bereits auf einem Grundstück sozusagen zwischenlagert. Das Gartenquartier soll jedenfalls den Firmen auch Wohnraum für Mitarbeiter bieten. Sogenannte Mikro-Appartements sind im zentralen Hochhaus vorgesehen. Insgesamt werde es es eine Mischung aus Zwei-, Drei-, Vier- und auch Fünfzimmer-Wohnungen geben, sagt Stephan Hof.

Das Viertel soll Hof zufolge als "Bindeglied" zur Stadt fungieren, autofrei sein und an die Geothermie-Versorgung angeschlossen werden. Auf den dreigeschossigen Gebäuden sind Schilfdächer vorgesehen, die Wasser speichern. In engen Gassen sollen Menschen sich begegnen und auf den Dächern zwischen den Punkthäusern sollen sie Grün genießen. "2024 wollen wir das Bauen anfangen", sagt Hof. Davor wird der Stadtrat über die Einwendungen der Bürger aus der Auslegung diskutieren. Eine zweite Auslegung wird folgen.

Die Stadtpolitiker streiten derweil schon, inwieweit die Vorschläge der Bürger noch berücksichtigt werden. CSU-Fraktionschef Stefan Krimmer hat auf Facebook der Stadtratsmehrheit vorgeworfen, zuletzt beim Baugebiet Lohhof-Süd die Bürgerwünsche nach Reihenhäusern, so wie sie die CSU formuliert hat, "geflissentlich ignoriert" zu haben. Das werde im Gartenquartier ähnlich passieren, unkt er. SPD-Fraktionschef Thomas Breitenstein hält dagegen, Bürgerwünsche würden vom Stadtrat natürlich abgewogen und behandelt. Die Bürgerbeteiligung gehe insgesamt deutlich über das rechtlich geforderte Maß hinaus.