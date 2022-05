Weil er einem Tier ausweichen wollte, hat ein 18-Jähriger am Montagabend bei Grasbrunn mit dem Auto einen Baum gerammt. Nach Angaben der Haarer Polizei fuhr der junge Mann gegen 18.50 Uhr auf der Kreisstraße M 25 Richtung Neukeferloh, als in einem Waldstück ein unbekanntes Wildtier die Fahrbahn querte. Der 18-Jährige bremste und versuchte auszuweichen. Dabei verlor er wohl die Kontrolle über das Auto, kam mit diesem von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kollidierte frontal mit dem Baum. Zum Zusammenstoß mit dem Tier kam es nicht. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von knapp 30 000 Euro; es musste abgeschleppt werden.