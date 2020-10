Von SZ

Die wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raketentechnik und Raumfahrt (WARR), die an der Technischen Universität München angesiedelt ist und an der auch die drei Gründer des Ottobrunner Isar Aerospace studiert und geforscht haben, testet im Oktober beim deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) eine fünf Meter große Hybridrakete, die WARR EX-3. Diese wird mit flüssigem Sauerstoff und Hydroxyl-Terminiertem Polybutadin (HTPB) betrieben. Die an dem Projekt "Cryosphere" Beteiligten erwarten eine Flughöhe von 35 Kilometer, womit der aktuelle europäische Höhenrekord für Amateurraketen eingestellt würde.

Die Rakete wird dabei mit 13-facher Erdanziehungskraft auf dreifache Schallgeschwindigkeit beschleunigt. Das Triebwerk wird über eine Tonne Schub erzeugen und mit einer bis zu sieben Meter langen Flamme im Abgasstrahl abbrennen. Es handelt sich damit laut Cryosphere um eines der leistungsstärksten studentischen Raketentriebwerke in Europa.

Aufgrund des großen Schubs können die Tests nicht an der TU selbst erfolgen. "Würden wir das Triebwerk auf unserer Rampe in Garching testen, würde alleine der Schalldruck große Teile der umliegenden Glasfassaden zerstören", erklärt Projektleiter Gregor Döhner. "Daher testen wir unser Triebwerk beim DLR in Trauen in Niedersachsen." Am 12. Oktober soll das Triebwerk samt Prüfstand nach Trauen transportiert und dort aufgebaut werden. Der erste Hotfire-Test ist für 15. Oktober angesetzt, einen Tag später soll das Triebwerk das erste Mal für die volle Brenndauer von 15 Sekunden betrieben werden.

Einige Tage später wird der gesamte Prüfstand wieder abgebaut und zurück nach Garching transportiert. Die Auswertung der Testdaten werde daraufhin einige Wochen dauern, so Projektleiter Dröhner. Die Arbeitsgemeinschaft WARR ist seit ihrer Gründung im Jahr 1962 Heimat für Raumfahrtenthusiasten an der TU und umfasst Studenten verschiedenster Studiengänge.