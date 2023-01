Von Udo Watter, Garching

Donauwalzer, Tritsch-Tratsch-Polka, Radetzky-Marsch. Schön und gut. Den Jahreswechsel mit altvertrauten Klängen zu genießen - dagegen ist nichts einzuwenden. Das musikalische Repertoire, welches das Garchinger Sinfonieorchester bei seinem Neujahrskonzert präsentiert, ist freilich ein Beginn, der dem Bonmot "Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne" auf originellere und gleichsam wörtliche Weise gerecht wird: Das Ensemble unter Leitung von Dirigentin Tamara Mersetzky wird am Sonntag, 22. Januar, im Garchinger Bürgerhaus von 16 Uhr an ein Programm bieten, das den Zuhörer mit magischen Klängen zu verführen sucht. Ob Garchings Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) an diesem Nachmittag mit seiner Neujahrsansprache Ähnliches gelingt, wird sich zeigen.

"Als wir das Programm geplant haben, kam uns die Überlegung, dass unser roter Faden ,Märchen und Zauberei' sein könnte, gerade um vielleicht auch etwas jüngeres Publikum ansprechen zu können", erklärt Mersetzky. So werden im Konzert Paul Dukas' geniale Vertonung von Goethes "Der Zauberlehrling" aus dem Jahr 1897 erklingen und Modest Mussorgskys "Die Nacht auf dem kahlen Berge", aber auch Stücke aus dem Soundtrack der Harry-Potter-Filme, für den der große Filmkomponist John Williams verantwortlich zeichnet. Für die junge und umtriebige Dirigentin Tamara Mersetzky, die ihr Amt in Garching 2020 antrat und von Beginn an das "sehr wohlwollende, liebe Klima" im Orchester schätzte, ist es wegen Pandemie und krankheitsbedingten Ausfalls beim vorangegangenen Neujahrskonzert erst der zweite öffentliche Auftritt mit dem 1985 am Max-Planck-Institut für Plasma-Physik gegründeten Klangkörper.

Mindestens ebenso wichtig wie die herzliche Atmosphäre: Niveau und Motivation stimmen bei dem ambitionierten Laienensemble, das rund 65 Musiker aus dem Großraum München versammelt - vom TU-Studenten bis zum virtuosen Rentner. Das ist auch diesmal wieder nötig. Das vor allem aus dem Disney-Film "Fantasia" bekannte Stück "Der Zauberlehrling" des französischen Komponisten Paul Dukas erfordert trotz seiner relativ kurzen Spielzeit die Entfaltung enormer Klangfarbenvielfalt, prägnante Themensetzung sowie Gespür für musikalische Dramaturgie und Effekte. Es gilt als ein Glanzstück der Programmmusik. Dukas war vor allem für seine warme impressionistische Tonsprache wie seine raffinierte Rhythmik bekannt. Und damit setzt er auch den von Goethe poetisierten Kampf des Lehrlings mit den verzauberten Besen ("Ach, da kommt der Meister! Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister, die werd' ich nun nicht los") kongenial um.

"Es ist großartig und alles andere als selbstverständlich für ein Laienorchester, solch ein Programm meistern zu können."

Spannend dürfte freilich auch die Interpretation von Mussorgskys "Eine Nacht auf dem kahlen Berge" werden, die in Leopold Stokowskis Bearbeitung ebenfalls zu den für Disneys "Fantasia" eingespielten Stücken zählt. Dieses Werk gilt ebenfalls als ein Höhepunkt der Programmmusik. In der unheimlichen sinfonischen Dichtung geht es um einen Dämon, der die Seelen der Toten aus ihren Gräbern heraufbeschwört, um auf dem kahlen Berge einen Hexensabbat zu feiern. Die Harry-Potter-Suite und weitere fantasievolle Kompositionen wie Maurice Ravels "Ma Mere l'Oye" oder Vaughan Williams "The Lark Ascending" sowie Gustav Mahlers "Blumine" stehen auf dem Programm.

"Es ist spieltechnisch teilweise sehr anspruchsvoll und ich ziehe den Hut vor der Leistung jedes einzelnen Mitspielers im letzten halben Jahr", konstatiert Mersetzky. "Es ist großartig und alles andere als selbstverständlich für ein Laienorchester, solch ein Programm meistern zu können." Als Solistin agiert Pauline Karuga (Violine). Sie wurde 1998 in München geboren, hat mehrfach bei "Jugend musiziert" erste Preise gewonnen, studiert an der hiesigen Musikhochschule und ist regelmäßig als Aushilfe bei den Münchner Symphonikern tätig.

Mersetzky, die ebenfalls an der Musikhochschule München studiert hat und mehrere Instrumente spielt, ist ein Multitalent und hat als Dirigentin schon respektable Erfahrung: "Nervös bin ich meistens nur vorher. Wenn ich dann vor dem Orchester stehe, werde ich ruhig", hat sie ihre mentale Beschaffenheit mal beschrieben. Nicht nur das sind gute Voraussetzungen, dass in Garching am Ende weniger die Besen, als vielmehr die Zuhörer verzaubert sind.

Das Neujahrskonzert am Sonntag, 22. Januar, im Bürgerhaus Garching beginnt um 16 Uhr. Informationen und Karten gibt es über www.kultur-garching.de/veranstaltungen.