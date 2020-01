Das Garchinger Bürgerhaus bleibt für die Stadt eine Baustelle. Im vergangenen Jahr wurde die Veranstaltungsstätte saniert, in diesem Jahr soll die Gaststätte umgebaut werden.

Als einen "Spiegel der Realität" hat der Fraktionssprecher der Unabhängigen Garchinger, Florian Baierl, den Haushalt der Stadt bezeichnet. Grünen-Fraktionschef Hans Peter Adolf dagegen vermisste eine Vision, besonders beim Klimaschutz: "Man merkt gar nicht, wo er hin soll." Der neue "Rekordhaushalt", wie Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) ihn nannte, wurde unterschiedlich bewertet. Er umfasst 76,6 Millionen im Verwaltungshaushalt und 42,3 Millionen im Vermögenshaushalt. Baierl warnte angesichts der anstehenden Ausgaben die Kollegen im Stadtrat, jetzt noch viele Extra-Forderungen zu stellen. "Wir werden noch jeden Euro brauchen", sagte er.

Der Bürgermeister bedauerte, dass die Volkshochschule nicht im Haushalt bedacht wird, da dringender Handlungsbedarf bestehe. Aber immerhin sei für 2023 die Anmietung eines Gebäudes für VHS und ein Familienzentrum vorgesehen. Dass der Haushalt diesmal die 100-Millionen-Marke knackt, ist dem Umstand geschuldet, dass Kämmerer Heiko Janich erstmals Grundstücksverkäufe in Höhe von 24,9 Millionen Euro im geplanten Baugebiet Kommunikationszone berücksichtigt hat, wobei unklar ist, wann das Geld eingeht.

Im Verwaltungshaushalt rechnet die Stadt unter anderem mit 42 Millionen Euro Gewerbesteuer, vier Millionen mehr als im Vorjahr. Bei den Ausgaben sind die Personalkosten ein großer Posten, sie sind auf 12,4 Millionen Euro gestiegen, die Kreisumlage beträgt 23,11 Millionen Euro. In den Vermögenshaushalt sollen gut elf Millionen Euro zugeführt werden. An größeren Investitionen listet der Kämmerer etwa 4,3 Millionen Euro für die Planung und erste Baukosten des Feuerwehrhauses auf, 500 000 Euro sind für Planung und Wettbewerbskosten der Grundschule Nord eingestellt, 591 000 Euro für die Sanierung der Freizeittennisplätze des Ski- und Tennisclubs Garching, 930 000 Euro für den Umbau der Gaststätte im Bürgerhaus. Es gibt auch einen Posten für die Auszahlung Ismanings, das den Zweckverband des Werner-Heisenberg-Gymnasiums verlassen will. 850 000 Euro stehen dafür im Haushalt.

Hans Peter Adolf vermisste im Haushalt vor allem ein Signal für den Klimaschutz. Dort seien nur geringe Beträge für diesen Zweck vorgesehen. Er arbeitete eine Liste mit einzelnen Punkten zu gestiegenen Strom- und Heizkosten ab, wozu er noch Antworten bekommen soll. Seine Hauptforderung: "Wir halten es für unabdingbar, dass jetzt ein Klimaschutzmanager kommt."

Der Bürgermeister fand den Wunsch nach mehr Klimaschutz-Engagement verständlich, wies jedoch auf die zahlreichen Pflichtaufgaben hin. Es stehe jedoch dem Stadtrat frei, andere Prioritäten zu setzen. SPD-Fraktionschef Joachim Krause wies auf die Geothermietochter hin, die ja immerhin dafür sorge, dass wesentlich weniger CO₂ ausgestoßen werde.

Doch auch CSU-Fraktionsvorsitzender Jürgen Ascherl war der Ansicht, "dass Klimaschutz ein bisschen zu kurz kommt". Er vermisste konkret die geplante Fotovoltaikanlage und die Windräder. Josef Euringer, Sprecher der Bürger für Garching, sagte zum Klimaschutz: "Da fehlt nicht die Vision im Haushalt, sondern die Vision im Stadtrat." Euringer, der auch als Energieberater tätig ist, forderte eine genaue Untersuchung des Energieverbrauchs in Garching, getrennt nach privat, öffentlich und Instituten. "Dann können wir Beschlüsse fassen."

Werner Landmann (Grüne) vermisste auch das Schwimmbad im Haushalt, zuletzt war von einer möglichen Kooperation mit der TU die Rede. "Die Gespräche laufen im Hintergrund", versicherte ihm Gruchmann, "aber es ist noch nicht so weit, dass wir es vorstellen können." Außerdem koste so ein Bad viel Geld, auch im Unterhalt, "das muss gut überlegt sein". Zweiter Bürgermeister Alfons Kraft (Bürger für Garching) sprach sich dafür aus, mehr Geld in die Sanierung der Grundschule Ost zu stecken. Statt 40 000 sollten 80 000 Euro eingestellt werden. Der Bürgermeister stellte hier die Grundsatzfrage, denn noch sei nicht entschieden, ob die Schule grundsaniert oder aber neu gebaut werde. Davon sollte man seiner Meinung nach die Form der Sanierungsmaßnahmen abhängig machen.

Florian Baierl fand, die Diskussion gehe zu sehr ins Detail, weil manche Stadträte konkrete Posten ansprachen und Nachbesserung verlangten. Er wies auf die Rücklagenentwicklung hin. Die schmelze, wenn alle Einnahmen und Ausgaben so kommen wie geplant, von aktuell 27,9 Millionen auf 1,43 Millionen Euro im Jahr 2023. Deswegen forderte Baierl, "nicht noch künstlich mehr Geld" auszugeben. Dennoch wünschte er sich eine Reserve, um notwendige Grundstückskäufe tätigen zu können, wenn die Chance dazu bestehe. Der Haushalt wird nächste Woche noch einmal beraten, die CSU wollte sich noch nicht festlegen, ob sie zustimmt. Der Stadtrat entscheidet darüber am 30. Januar.