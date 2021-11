Die Impfinitiative im Landkreis München geht in der kommenden Woche weiter: Am Montag, 22. November, werden Busse des Impfzentrums Haar und des Malteser Hilfsdienst von 9 bis 17.30 Uhr in Garching Halt machen. Neben Erst- und Zweitimpfung sind Booster-Auffrischungsimpfungen ohne Anmeldung möglich. Es sind zwei Busse zeitgleich im Einsatz. Einer führt die Immunisierungen am Bürgerhaus (Bürgerplatz 9) aus, der zweite beim Restaurant "Da Umberto" (Schleißheimer Straße 40). Es wird gebeten, die Anreise zum Impfen am Bürgerhaus nicht mit dem Auto zu unternehmen, da in diesem Bereich keinerlei Parkplätze zur Verfügung stehen.