Der Integrationsbeirats der Stadt Garching hat anlässlich der Internationalen Woche gegen Rassismus, die vom 21. bis 28. März läuft, eine Aktion gestartet. Unter dem Motto "Rassismus und Nationalismus - kommt mir nicht in die Tüte!" wollen die 19 Integrationsbeiräte der Stadt auf Probleme aufmerksam machen und ein Zeichen für ein Miteinander ohne Diskriminierung setzen. Dazu wurden Papiertüten und Stofftaschen bedruckt, die in der Buchhandlung Sirius, beim Baumarkt Pradler, im Schreibwarenladen Ria Weiß und im Bioladen verwendet werden. Zudem werden A-2-Plakate an den Litfaßsäulen aufgehängt. Die Aktion wurde vom Dachverband der Arbeitsgemeinschaft der Ausländer-, Migranten und Integrationsbeiräte Bayerns (AGABY) vorbereitet.