Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Landkreis München ist auch über das Wochenende gestiegen. Wie das bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit am Sonntag mitteilt, sind aktuell 246 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert (Stand Freitag: 200). Seit Freitag ist auch in Garching eine Drive-in-Teststation in Betrieb, wie die Stadt mitteilt. Dort können Einwohner der Stadt aus dem Auto heraus bei minimal herunter gelassenem Fenster von niedergelassenen Ärzten einen Abstrich vornehmen lassen. Fünf Mediziner sind in Garching mit den Tests tätig. Damit die Tests geordnet verlaufen und um die Kapazitäten nicht unnötig zu belasten, werden Termine für einen Test ausschließlich über die Ärzteschaft vergeben, heißt es aus dem Garchinger Rathaus. An den Testzentren in Ismaning und Unterföhring wurde am Sonntag nicht gearbeitet. Alle Informationen zur Corona-Krise im Landkreis München finden Sie laufend und ständig aktualisiert im Internet unter sz.de/muenchen/landkreismuenchen/coronavirus-landkreis-muenchen-newsblog.