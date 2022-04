Die Fraktion der Grünen im Garchinger Stadtrat drängt auf eine rasche Ausweisung weiterer Flächen für mögliche Windkraftanlagen. Angesichts des fortschreitenden Klimawandels müsse die Energiewende auf kommunaler Ebene möglichst rasch vorangetrieben werden, argumentiert der Fraktionsvorsitzende Hans-Peter Adolf: "Wir haben Flächen, die nachgewiesenermaßen für Windkraft geeignet wären - diese sollten wir umgehend wieder aufnehmen in den Flächennutzungsplan, um die baurechtlichen Voraussetzungen zu schaffen." Die Stadtverwaltung will einen entsprechenden Antrag der Grünen zunächst zur Diskussion in den Ausschuss verweisen, bevor ein Entschluss gefasst wird. Man verfolge die Strategie, zunächst die Genehmigung für das erste, derzeit in Planung befindliche Windrad auf Garchinger Flur abzuwarten, erklärte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD), "um aus dem Verfahrensprozedere gleich wichtige Erkenntnisse für die Zukunft mitnehmen zu können, um dann selbstverständlich weiter Standorte in ein - hoffentlich verkürztes - Genehmigungsverfahren zu schicken". Die Regensburger Firma Ostwind will zwischen Garching und Dietersheim ein Windrad in Gesamthöhe von bis zu 250 Metern errichten. Offenbar gibt es jedoch noch Schwierigkeiten mit der luftfahrtrechtlichen Genehmigung. Weitere Details zum Planungsstand will die Garchinger Stadtverwaltung in der Stadtratssitzung am 27. April bekannt geben.