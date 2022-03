Ein Windrad in Garching ist bereits in Gespräch - am nördlichen Rand der Garchinger Flur will der Investor Ostwind aus Regensburg eine Anlage mit einem Rotordurchmesser von 170 Metern bei einer Gesamthöhe von bis zu 250 Metern und einer Nennleistung von sechs Megawatt aufstellen. Aktuell laufen dazu artenschutzrechtliche und weitere Prüfungen. Den Grünen reicht das nicht: Angesichts der geopolitischen Situation und einer fortschreitenden Veränderung des Klimas beantragen sie, die Stadt solle weitere Flächen für umweltfreundliche Energie aus Windkraft nutzbar machen. Konkret schlagen die Grünen Flächen westlich der Autobahn sowie südlich des Schleißheimer Kanals als potenzielle Standorte für Windkraft vor. Diese seien bereits 2010, als die Stadt ein Windkraftgutachten erstellen ließ, als vielversprechend markiert worden und sollten nun, so der Antrag der Grünen, als Potenzialflächen in den Flächennutzungsplan aufgenommen werden. Daneben regen die Kommunalpolitiker an, den Aufbau von Photovoltaikanlagen auch auf landwirtschaftlichen Flächen zu prüfen. Solche sogenannten Agri-PV-Anlagen könnten Landwirten als zusätzliche Einnahmequelle und gleichzeitiger Beitrag zur Gewinnung von Strom aus erneuerbaren Energien dienen.