Am Samstag beginnt das Oktoberfest und für die Garchinger SPD ist das ein Anlass, bereits am Freitag, 20. September, von 16 Uhr an zu einer Wiesnbier-Probe in den Römerhof einzuladen. Dort soll schon am Tag vor der Wiesn das Festbier probiert werden. Für die Musik zuständig sind die Garchinger Pfeifer. Angezapft wird um 16.30 Uhr, und zwar durch Bürgermeister Dietmar Gruchmann und die stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche (beide SPD). Wer kein Bier mag, kann Kaffee und Kuchen genießen.