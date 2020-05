Geschäftsführer Martin Schulze mit Lebensmitteln, die sonst an die Gastronomie geliefert werden. Jetzt gehen sie etwa an Flüchtlinge in Garching.

Tonnenweise verzehrbare Lebensmittel werden jährlich in Deutschland weggeworfen. Angefangen bei der Verarbeitung, aber auch von Großverbrauchern, Händlern und Privatpersonen. Das Ablaufen des Mindesthaltbarkeitsdatums, das als reine Richtlinie dienen soll, wird oft mit verdorbener Ware gleichgesetzt. So vermeiden viele Kunden zum Beispiel einen Joghurt, der bald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht hat, und auch Gemüse mit kleineren Schönheitsfehlern im Supermarkt.

Auch Lebensmittelgroßhändler spielen in dieser Konsum- und Wegwerfgesellschaft eine Rolle. Bei der Rittner Food Service GmbH und Co. KG in Unterschleißheim müssen, wie bei den meisten Händlern, die Mitarbeiter oftmals einen gewissen Prozentsatz der Ware in den Müll werfen. In Zeiten von Covid-19 steigt diese Prozentzahl stark an. Geschäftsführer Michael Schulze leitet ein Team von 85 Mitarbeitern, das im Normalfall sechs Tage die Woche unterwegs ist und Lebensmittel vorwiegend an Hotellerie und Gastronomie ausliefert.

Doch momentan ist nichts normal. Seit dem Beginn der Krise seien die Umsätze stark eingebrochen, im März um rund 50 Prozent, im April schon um rund 90 Prozent. Die Hotellerie und Gastronomie, das Hauptklientel des Unternehmens, sei weggefallen und die Produkte werden nicht mehr angebracht. Da auch die Tafel laut Schulze keine Lebensmittel mehr abgeholt habe, sei noch mehr übrig geblieben. Also sei nach Alternativen gesucht worden.

"Too Good To Go" ist eine davon. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die 2015 in Dänemark gegründet wurde und seit 2016 auch in Deutschland verfügbar ist. Die Plattform ermöglicht gastronomischen Betrieben überproduziertes Essen für Selbstabholer vergünstigt anzubieten, so die Pressesprecherin Victoria Prillmann. Gastronomen stellen Überraschungstüten zusammen, die von Privatpersonen über eine App reserviert und bezahlt werden können. Mit dem digitalen Beleg könne die Bestellung dann abgeholt werden, ohne jegliche Art von körperlichem Kontakt. Mittlerweile gebe es schon rund 3,7 Millionen Nutzer, sagt Prillmann.

Auch Daniela Krehl, Ernährungswissenschaftlerin und Mitarbeiterin der Verbraucherzentrale Bayern, nutzt die App und ist dabei auf Schulze aufmerksam geworden. "Ich habe gleich an die Flüchtlinge in Garching gedacht", sagt Krehl. Mit diesen arbeite sie viel zusammen, es gebe immer wieder Aktionen. Also habe sie mit Schulze über die Möglichkeit, Flüchtlingen durch Lebensmittelspenden zu helfen, gesprochen. "Es war sofort Hilfsbereitschaft da", sagt Krehl. Schulze habe kostenlos einen PKW voller Grundlebensmittel gefüllt. Diese wurden dann an die Flüchtlinge verteilt.

Seitdem holt Daniela Krehl wöchentlich bei der Rittner Food Service GmbH und Co. KG Lebensmittel ab, die teilweise knapp über dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegen. Dazu gehören Käse, Wurst, Eier, Spätzle, Oliven und was sonst noch so vorhanden ist. Die Abholungen werden auch in den kommenden Wochen weiterhin stattfinden. Da Schulze im Normalfall einen Gegenwert für die Lebensmittel bekommt, buche er sie in diesem Fall einfach als Verlust aus. "Es ist ein Weg, um Menschen zu helfen, die wirklich Hunger haben", sagt der Geschäftsführer. Er habe Krehl am Anfang ja nicht gekannt, das sei schon ein Risiko gewesen. Aber sein Bauchgefühl habe ihm gesagt, das passe schon.

Sowohl die Weitergabe über Too Good To Go, als auch die Lebensmittelspenden an Flüchtlinge seien trotzdem nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das Thema der Lebensmittelverschwendung sei in der Branche auch außerhalb dieser Krisenzeit ein Riesenthema. Es werden immer Wege gesucht, etwas dagegen zu tun. Zum Beispiel könnte laut Schulze das Mindesthaltbarkeitsdatum bei vielen Produkten verlängert werden. Vor allem Molkereiprodukte hielten oft doppelt so lang wie angegeben. In der heutigen Denkweise sei es außerdem schwer zu verstehen, dass dieses Datum nicht gleich schlechte Ware bedeutet. "Wenn man nicht mal irgendwo anfängt, wird sich nie was ändern", sagt Schulze.