Anfang September treten insgesamt 1289 Jugendliche und junge Erwachsende im Landkreis München ihre Ausbildung an, teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) für München und Oberbayern mit. Nach der vorläufigen Statistik zum Beginn des Ausbildungsjahres ist dies ein Minus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Nach zwei Jahren des Wachstums fällt die Zahl der neuen Ausbildungsverträge heuer wieder niedriger aus. Wir bewegen uns aber weiterhin im mehrjährigen Durchschnitt. Den Jugendlichen und ihren Ausbildungsbetrieben wünschen wir in jedem Fall viel Erfolg auf dem Weg bis zur Abschlussprüfung", sagt Rene Fassbender, stellvertretender Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses aus Garching.

Die Wirtschaft im Landkreis hatte wie in ganz Oberbayern auch heuer große Mühe, zum Beginn des Ausbildungsjahrs am 1. September alle Ausbildungsplätze zu besetzen. Mehr als ein Drittel der oberbayerischen Ausbildungsbetriebe klagte in einer aktuellen IHK-Umfrage darüber, dass sie nicht alle Ausbildungsplätze besetzen konnten, weil zumeist keine oder keine geeigneten Bewerbungen vorlagen. Auch im Landkreis München sind aktuell noch 811 Lehrstellen frei, wie aus der Statistik der Arbeitsagentur hervorgeht, die auch Lehrstellen im Handwerk und in den freien Berufen berücksichtigt. Demnach bleibt bislang ein Drittel der seit Jahresbeginn gemeldeten Ausbildungsplätze unbesetzt.

Die Zahl der verfügbaren Lehrstellen stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht um 0,8 Prozent auf 2422 Angebote. Fassbender ermutigt deswegen bislang erfolglose Bewerber, auch weiter ihre Chance zu suchen. "Wenn das Interesse für die Arbeit da ist und die Qualifikation passt, stellen viele Unternehmen auch zwischen September und Dezember noch Azubis ein. In praktisch allen Branchen wird noch gesucht." Die Top fünf der IHK-Ausbildungsberufe im Landkreis sind Büromanagement, Groß- und Außenhandel, Einzelhandel, Fachinformatiker für Systemintegration und Verkäufer.