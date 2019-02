8. Februar 2019, 21:44 Uhr Garching Wege der Migranten

"Mein Weg - Leben mit Migrationshintergrund in Garching" ist eine Veranstaltungsreihe der Pfarrei St. Severin überschrieben. Am Mittwoch, 13. Februar, berichtet das Ehepaar Najiba und Atiqulla Aziz aus Afghanistan darüber, wie es nach Deutschland gekommen ist und wie sich beide hier integriert haben. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Helferkreis Asyl in Garching statt, dessen Vorsitzende die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Nicola Gerhardt ist. Beginn im Pfarrhaus, Poststraße 8, ist um 19.30 Uhr.