11. September 2018, 21:51 Uhr Garching Wechsel bei der Feuerwehr

Jürgen Wettlaufer neuer Chef auf dem TU-Campus in Garching

Die Feuerwehr der Technischen Universität München hat in Garching einen neuen Chef. Brandoberinspektor Jürgen Wettlaufer leitet nun die Werkfeuerwehr, nachdem der bisherige Leiter Brandrat Kurt Franz Ende August in den Ruhestand versetzt wurde. Wettlaufer habe sich in einem bundesweiten Auswahlverfahren durchgesetzt, heißt es in der Pressemitteilung der TU. Der 43-Jährige begann seine Feuerwehrkarriere nach einer kaufmännischen Berufsausbildung 1999 bei der Werkfeuerwehr von BMW. 2001 wechselte er zur TU. Zuletzt war er am Garchinger Campus stellvertretender Leiter. Der bisherige Leiter Kurt Franz, 61, hat sein Amt nach genau 20 Jahren als Chef auf dem Campus übergeben. Franz habe die Werkfeuerwehr "zu einer innovativen und professionellen Einheit mit hervorragender Ausstattung geformt", schreibt die TU. Bei der Werkfeuerwehr in Garching sind 60 Männer und eine Frau beschäftigt. Die Zahl der Einsätze schwankten, aber in der Regel seien es 1000 Einsätze im Rettungsdienst und 500 bis 600 Brände im Jahr, zu denen die Feuerwehr ausrückt.