Mit den Worten "Dieses Skelett aus Erde, felsige Eingeweide, Vulkanruinen, rötliches, vom Dunst gepeinigtes Gerippe - und doch welch' Schönheit" hat einst der spanische Philosoph und Schriftsteller Miguel de Unamuno die Kanareninseln Fuerteventura und Lanzarote beschrieben. Tanja Gouda nimmt Interessierte in ihrem digitalen Vortrag "Fuerteventura und Lanzarote - Vulkaninseln des ewigen Sommers" am Dienstag, 20. Oktober, im Seniorentreff Garching, Mühlgasse 20, mit auf eine Reise in weiße Dörfer und grüne Oasen, zu Vulkanen sowie an herrliche Küsten und Traumstrände. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-nord.de (Kurs-Nummer S1716K) erforderlich.