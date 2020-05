War die Mondlandung ein Fake? Diese Behauptung hält sich seit Jahren hartnäckig. Frank Wukasch wird sie in seinem Vortrag über Verschwörungstheorien rund um den Mond, Ufos und Aliens thematisieren. Als vor mehr als 50 Jahren Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond setzte, saßen 500 Millionen Menschen gebannt vor ihrem Fernseher. Trotzdem zweifelt etwa jeder zehnte Amerikaner die Echtheit der Mondlandungen an. Frank Wukasch, der als Ingenieur im Raketenbau beschäftigt war, knöpft sich die Verschwörungsargumente vor. Der Vortrag der VHS Nord ist am Montag, 18. Mai, von 19.30 Uhr an live im Netz zu verfolgen sein. Informationen und Anmeldung unter www.vhs-nord.de.