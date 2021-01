Die Volkshochschule im Norden des Landkreises bietet am Dienstag, 12. Januar, eine digitale Multivisionsshow über Korsika an. Roland Koch bringt in einem Online-Vortrag den Teilnehmern die Insel der Schönheit näher. Auf engstem Raum vereinen sich wunderbare, leuchtende Meeresbuchten, Badegumpen in glasklaren Bächen und tiefe Gebirgsseen. Grandiose, raue Berglandschaften, dichte Kastanienwälder und eine wilde intensiv nach Myrte, Rosmarin und Lavendel duftende Macchia betören alle Sinne. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnahme kostet sieben Euro. Infos unter www.vhs-nord.de.