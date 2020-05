Die VHS im Norden des Landkreises bietet in Kooperation mit der Evangelischen Akademie Tutzing am Dienstag, 5. Mai, im Livestream auf Youtube einen Vortrag des Freiburger Historikers Ulrich Herbert zum Thema "Kriegsende. Europäische und deutsche Perspektiven" an. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der renommierte Wissenschaftler hat mit seinen Arbeiten die Forschung zum nationalsozialistischen Vernichtungskrieg und zum Holocaust wesentlich vorangebracht und wurde dafür unter anderem mit dem Leibniz-Preis ausgezeichnet. Der Youtube-Link: https://vhs.link/vhsdaheim. Der Vortrag ist kostenfrei und im Anschluss auf dem Kanal als Video abrufbar.