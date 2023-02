Von Mittwoch, 22., bis Freitag, 24. Februar, können Neugierige die neuen Räumlichkeiten der Volkshochschule in Garching noch vor dem offiziellen Semesterstart erkunden. In diesen Tagen bietet die Volkshochschule ein kostenfreies Schnupperprogramm an. Seit Anfang des Jahres ist die VHS im Norden des Landkreises München in Garching in der Telschowstraße 4 bis 7 beheimatet.

Den lichten Neubau mit der hölzernen Außenfassade in der Stadtmitte teilt sich das Bildungshaus mit dem Familienzentrum der Nachbarschaftshilfe. In den 14 neuen Unterrichtsräumen der VHS finden künftig Kurse wie Zumba, Yoga oder Stockkampf statt, aber auch in den Bereichen Fotografie, Nähen, Controlling oder in Fremdsprachen kann man sich fortbilden oder das Silberschmieden oder Zaubern für sich entdecken.

Im Rahmen der Schnuppertage erklärte der Generaldirektor des Deutschen Museums in München, Wolfgang Heckl, am Mittwoch, 22. Februar, Besucherinnen und Besucher in einem Vortrag die "Welt der Technik in 100 Objekten". Am Donnerstag, 23. Februar, unternehmen Amerika-Interessierte mit Richard Espertshuber eine virtuelle Reise in die USA. Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 18 Uhr.

Am Donnerstag geht es von 19 Uhr an um Familienforschung und die Erkenntnisse des Zoologen und Medizin-Nobelpreisträgers Konrad Lorenz. Der Eintritt ist kostenfrei, um eine Anmeldung wird gebeten. Das ganze Programm findet sich online unter www.vhs-nord.de.