Nach dem Austreten von mehr als 5000 Litern Kerosin auf dem Forschungscampus der TU hat am Mittwoch in Garching die Reinigung des verseuchten Grundwassers begonnen. Fachleute haben zu diesem Zweck Brunnen gebohrt, über die das verunreinigte Grundwasser aus circa vier Metern Tiefe an die Oberfläche gepumpt und gereinigt wird. Anschließend soll das saubere Wasser wieder auf dem Campus versickert werden. Die TU hat unterdessen angekündigt, ihr Warnsystem zu verbessern. Ein an dem Kerosintank angebrachter Sensor hatte zwar einen Fehler gemeldet, das Auslaufen war jedoch erst nach mehreren Tagen bemerkt worden.

Offenbar ist das Auslaufen sogar länger unbemerkt geblieben, als bislang angenommen. Wie ein Sprecher der TU erklärte, hätten weitere Untersuchungen ergeben, dass der Sensor bereits am Donnerstag, 15. Juli, wegen verdunstenden Kerosins eine Störmeldung auf niedrigstem Niveau ausgelöst hat. Eine solche erreicht jedoch nur das Labor, in dem mit dem Kerosin geforscht wird, nicht die zentrale Leittechnik. Vermutlich meldete der Sensor keinen hohen Alarm, weil das Kerosin bereits versickert war. So bemerkte erst am Montag der Folgewoche ein Mitarbeiter die Lache am Boden. Noch einen Tag später informierte die TU das Landratsamt.

Warum die Störmeldung nicht früher bemerkt und weitergeleitet wurde und inwiefern das Warnsystem optimiert werden kann, werde analysiert, sagt die TU.