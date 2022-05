Bei einer Beinahe-Kollision eines Linienbusses mit einem Radfahrer hat sich am Freitagvormittag eine 85-jährige in Garching verletzt. Der Bus fuhr gegen 10.25 Uhr die Lichtenbergstraße von der Boltzmannstraße in Richtung Freisinger Landstraße. Zur selben Zeit befuhr ein Radfahrer einen Geh- und Radweg der Grünanlage des Garchinger Forschungszentrums Richtung stadtauswärts. Beide Fahrzeuge erreichten zeitgleich einen Zebrastreifen auf Höhe der Lichtenbergstraße Nummer 9. Der bislang unbekannte Radler überfuhr den Zebrastreifen ohne anzuhalten. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der Busfahrer sehr stark ab. Eine 85-Jährige mit Wohnsitz in München, die sich als Fahrgast im Linienbus befand, stürzte durch die Bremsung und verletzte sich. Sie musste mit einem Rettungswagen vor Ort versorgt werden und wurde im Anschluss in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung verbracht. Der Radler hielt zwar an und entschuldigte sich beim Busfahrer für sein Verhalten, verließ danach aber unerlaubterweise die Unfallstelle. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.