Der Verkauf in Schatzkammer und Möbellager der Nachbarschaftshilfe Garching im Römerhof läuft wieder. Maximal zwei Personen pro Verkaufsraum sind zugelassen, Besucher werden gebeten, vor der Tür eine Schlange mit Abstand zu bilden. Die Verweildauer in den Räumen sollte 15 Minuten nicht überschreiten, ein Mundschutz ist obligatorisch. Geöffnet ist immer montags zwischen 17.30 und 19.30 Uhr. Wer etwas für die Schatzkammer oder das Möbellager spenden möchte, muss einen Termin vereinbaren, telefonisch unter 089/320 13 48 oder per E-Mail an roemerhof@nbh-garching.de. Die Nachbarschaftshilfe teilt mit, dass ausnahmsweise diesmal auch in den Pfingstferien der Verkauf weiterläuft. Am Samstag, 6. Juni, von 10 bis 12 Uhr und am Montag, 8. Juni, von 17.30 bis 19.30 Uhr können Interessenten vorbeischauen.