26. Oktober 2018, 21:52 Uhr Garching Verfahren für Recyclinganlage ruht

Auch der zweite angesetzte Erörterungstermin zum Genehmigungsverfahren der Recyclinganlage in Hochbrück wurde vom Landratsamt abgesagt. Der Betreiber, die Garching Hochbrück Vermögensverwaltung GmbH, hat beantragt, das Änderungsgenehmigungsverfahren zunächst ruhen zu lassen. Das Aktionsbündnis Lohhof-Süd gegen Gestank und Krach verbucht die Absetzung des geplanten Anhörungstermins - es ist bereits der zweite abgesagte Termin - dagegen als Erfolg für sich. Grund für die Absage sei, "dass unser Gutachten den Nachweis erbracht hat, dass die Recyclinganlage in Teilen rechtswidrig betrieben wird", heißt es in einer Pressemitteilung. Das Bündnis wiederholt seine Forderung, den Betrieb sofort stillzulegen.

Die Recyclinganlage gibt seit Jahren Anlass zur Kritik. Das hat sich auch nicht geändert, seit ein neuer Eigentümer 2017 übernahm. So ermittelt die Staatsanwaltschaft, weil ein Mitarbeiter des Betriebs unerlaubt 40 Tonnen Schlamm auf einem Nachbargrundstück abgelagert hatte - "ein Fehler" laut Unternehmen, der am nächsten Tag unverzüglich behoben worden sei. Im September beantragte das Aktionsbündnis die sofortige Stilllegung des Betriebs. Die Anlage entspreche "nicht dem Stand der Technik", Grenzwerte würden überschritten, von "krebserregenden Stäuben" war die Rede. Gleichzeitig lief ein Änderungsgenehmigungsverfahren. In Abstimmung mit den Behörden wollte der neue Betreiber die Gesamtanlage vom Landratsamt abnehmen lassen, inklusive Verbesserungen.

Dass das Verfahren jetzt ruht, begründet der Betreiber mit der novellierten Gewerbeabfallverordnung zum 1. Januar. Um die neuen Anforderungen zu erfüllen, will der Betrieb Anlagen zur Trennung von Gewerbeabfällen und eine Infrarotanlage einbauen. Auch das soll in das Genehmigungsverfahren einfließen. Das Landratsamt teilt mit, das allein sei der Grund für die Absage und nicht das Gutachten des Aktionsbündnisses.