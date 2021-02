In Garching sollen Wohnhäuser auch künftig in gebührendem Abstand zueinander stehen. Der Garchinger Stadtrat hat sich mit großer Mehrheit dafür entschieden, die einzuhaltenden Abstände zwischen Gebäuden für Wohngebiete mit einer Satzung zu regeln und schränkt damit die Möglichkeiten der Nachverdichtung ein, die die Neufassung der Bayerischen Bauordnung seit 1. Februar gestattet. "Wir haben das Anliegen, die Wohnqualität in Garching in tradierter Form zu erhalten", erklärte Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD).

Die Novelle der Bauordnung sieht vor, dass in Bayerns Wohngebieten für neue Häuser künftig nur noch ein Mindestabstand von 40 Prozent der Wandhöhe gilt. Jede Kommune hat aber - wie bisher - die Möglichkeit, mit einer Satzung die Regelung für ihre Bedürfnisse abzuändern. Davon macht Garching nun Gebrauch. In ihrer Satzung legt die Universitätsstadt einen Abstand von 80 Prozent der Wandhöhe fest. Die Satzung gilt nicht für das gesamte Stadtgebiet mit allen Ortsteilen, sondern umfasst jene Gebiete, die im Innenbereich liegen, für die jedoch keine bestimmten Baugrenzen festgesetzt sind. Konkret sind das etwa die Siedlung zwischen Weidachstraße und am Mühlbach, Gebiete entlang des Angerlwegs, um den Pfarranger sowie der alter Ortskern von Garching.

Alle Fraktionen bis auf die Grünen und FDP-Vertreter Bastian Dombret stimmten der Satzung zu. Die Baurechtsreform diene nicht der Wohnqualität, argumentierte Alfons Kraft (Bürger für Garching). Rückten die Nachbarn zu nahe aneinander, drohe Verschattung, zudem gingen Grünflächen zwischen Wohnblöcken verloren. Walter Kratzl (Grüne) gab hingegen zu bedenken, Nachverdichtung sei auch eine soziale Frage. Die Novelle ermögliche es der nächsten Generation, auch noch auf Grundstücken innerorts zu bauen - etwa neben dem Elternhaus. Ein Grundstück in einem der geplanten neuen Baugebieten, könnten sich die meisten Kinder der Ortsansässigen nicht leisten. "Unsere Satzung erschwert das Bauen wieder", sagte Kratzl. Seine Fraktion schlug stattdessen vor, die Abstände je nach Einzelfall durch Bebauungspläne zu regeln; diesen Weg hat etwa die Gemeinde Unterföhring gewählt. Bürgermeister Gruchmann verwies darauf, dass man die Satzung bei Bedarf ja wieder ändern könne.