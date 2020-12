Von Martin Mühlfenzl, Garching/Unterschleißheim

Wann es einen durchgängigen Radschnellweg aus dem nördlichen Landkreis von Unterschleißheim und Garching bis ins Zentrum der Landeshauptstadt geben wird, steht noch immer in den Sternen. Dies liegt auch an den unterschiedlichen Geschwindigkeiten, mit denen der Landkreis und die Stadt das millionenschwere Pilotprojekt vorantreiben. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Ausschuss für Bauen und Schulen des Kreistags, die Planungsleistung für den Radschnellweg in seinem Bereich an ein Büro zu vergeben und hierfür mehr als 670 000 Euro in die Hand zu nehmen. So weit ist die Landeshauptstadt noch lange nicht, was unter anderem bei den Kreisräten Unmut hervorruft.

Seit Jahren wird kritisiert, dass der Münchner Stadtrat mit den Planungen des Landkreises nicht Schritt hält, ein Kreisrat der Grünen sagte unlängst der SZ, er habe das Gefühl, die Stadt wolle den Radl-Highway überhaupt nicht. Hinzu kommen Befürchtungen, die Stadt München könne das Projekt angesichts der immensen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise auf den städtischen Haushalt zeitlich noch weiter nach hinten oder gar ganz streichen.

Landrat Christoph Göbel (CSU) sagte im Ausschuss, es komme noch ein weiteres Problem hinzu: In den Bezirksausschüssen der betroffenen Münchner Stadtviertel gebe es teils gravierende unterschiedliche Auffassung, wie der Radschnellweg auf städtischer Flur ausgestaltet werden könne, in den dortigen Gremien bestehe offensichtlich noch erhöhter Diskussionsbedarf. Die Abstimmung zwischen Landkreis und Landeshauptstadt aber laufe weiter und sei eng, sagte Göbel auf die eher süffisante Nachfrage des SPD-Kreisrats und Ismaninger Bürgermeisters Alexander Greulich, ob denn über dieses Thema überhaupt noch gesprochen werde. Notwendig jedenfalls sei die Abstimmung, betonte Greulich, denn der nördliche Landkreis benötige dieses zusätzliche Angebot, um die Verkehrssituation etwas zu entspannen. Zudem habe dieses Projekt Modellcharakter für nahezu alle anderen Regionen rund um die Landeshauptstadt, um schnelle und komfortable Verbindungen zwischen der Region und München herzustellen.

Greulichs Amts- und Fraktionskollege Dietmar Gruchmann aus Garching sagte, er erhoffe sich zudem eine enge Kooperation der Planer mit seiner Kommune und dem Nachbarn Unterschleißheim. Gerade in Garching werde nach wie vor darüber diskutiert, wie der Radschnellweg insbesondere entlang der viel befahrenen B 471 ausgestaltet werden kann; hier sei die Trassenführung entscheidend. In diesem Bereich gibt es aufgrund der vielen Gewerbebetriebe zahlreiche Zufahrten und Kreuzungen, bereits Anfang des Jahres hat daher die Verwaltung im Landratsamt die Streckenführung als nur schwer realisierbar bezeichnet. Die Stadt Garching, sagte Gruchmann, müsse daher eng eingebunden werden.

Vor allem die Grünen beklagen seit langem, dass der Bau des Radschnellwegs bereits seit Jahren beschlossen ist, aber nur schleppend vorankomme. Dennoch begrüßte der Grünen-Kreisrat und Landtagsabgeordnete Markus Büchler aus Oberschleißheim, dass nun der nächste Schritt auf den Weg gebracht worden sei und der Landkreis auch inmitten der Corona-Pandemie an dieser Stelle nicht spare.

Eine weitere wichtige Hürde hatte der Radschnellweg bereits im August genommen, als Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (beide CSU) einen Förderbescheid in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro überbracht hatte, der in die weiteren Planungen fließen wird. Insgesamt werden die Kosten alleine für den Bau des Radschnellwegs auf dem Gebiet des Landkreises München auf 34 Millionen Euro geschätzt. Wie viel der Bund bezahlen wird, ist noch ungeklärt.