Tagtäglich begegnen sich auf der Fröttmaninger Heide zahlreiche Menschen und Hunde. Damit der Ausflug ins Naturschutzgebiet für alle Beteiligten ungetrübten Naturgenuss anstatt Stress bedeutet, bietet der Heideflächenverein erstmals einen Workshop für Hundefreunde an: An zwei Tagen geht es mit einer geprüften Hundetrainerin hinaus ins Gelände. Dabei stehen folgende Fragen im Mittelpunkt: Wie lernt ein Hund? Wie verhält und entwickelt er sich im Laufe seines Lebens? Wie kommuniziert er mit uns und anderen Lebewesen? Wie können Gefahren vermieden, alltägliche und schwierige Situationen gemeistert werden? Die Veranstaltungen werden vom Gebietsbetreuer der Heideflächen und Lohwälder nördlich von München begleitet. Erster Termin ist am Samstag, 12. Oktober, 14 bis 15.30 Uhr, der zweite am Samstag, 19. Oktober, 14 bis 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Heidehaus (www.heidehaus.de).