Thorsten Ottos Radiosendung "Die Blaue Couch" ist ein Quotenhit auf Bayern 1. Inzwischen gibt es die Blaue Couch auch live mit ausgewählten Gästen auf der Bühne, konkret an diesem Samstag, 10. Oktober, im Landkreisnorden. Die Veranstaltung vom Forum Unterschleißheim wurde allerdings aufgrund der andauernden Sanierung des dortigen Bürgerhauses ins Bürgerhaus der Nachbarstadt Garching verlegt. Die Veranstaltung, deren Reiz quasi im Ungefilterten, Hautnahen liegt, beginnt um 20 Uhr. Otto interviewt Persönlichkeiten auf der Bühne - diesmal zu Gast: Comedian Michael Mittermeier. Nichts kann geschnitten werden - was gesagt ist, ist gesagt. Das Publikum erlebt das Gespräch also eins zu eins mit allen Facetten. Dieser Abend ist somit ein Unikat, der in dem Rahmen nur ein einziges Mal stattfinden wird. Seit 2008 ist Thorsten Otto mit seinen Radio-Talks auf Sendung. 2014 wurde er in der Kategorie Bestes Interview mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet, er ist einer der bekanntesten Radiotalker Bayerns. Karten sind ausschließlich im Ticket-Shop Unterschleißheim erhältlich (Telefon 089/31009-200).