Ein Kurierdienstfahrer hat am Montag versucht, besonders flott die Abfahrt an der Autobahnausfahrt Garching-Süd zu nehmen. Der 23-Jährige prallte mit seinem Kleinlaster gegen 9.40 Uhr gegen einen Fahrbahnteiler. Wie sich zeigte, war der Mann aus dem Landkreis Freising euphorisiert am Steuer gesessen. Die Verkehrspolizei berichtet, der Fahrer sei "erkennbar unter Drogeneinfluss" gestanden, weshalb man ihn zum Test gebeten habe, der wie erwartet ausgefallen sei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein am Unfallort sichergestellt und Blut entnommen. Der Schaden beläuft sich auf circa 15 000 Euro, der Unfallverursacher blieb unverletzt. Ihm droht ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.