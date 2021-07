In der Einsteinstraße in Garching ist es am Montag Mittag aus noch ungeklärten Gründen zu einer Explosion gekommen.

Bernhard Lohr, Garching

Vier Personen sind womöglich bei einer Explosion in einem dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus in Garchings Zentrum am Montagvormittag verletzt worden; eine davon schwer. Zwei durch Rauch im Gebäude eingeschlossene Bewohner mussten über eine Leiter gerettet werden. In Nachbargebäuden gingen Fenster zu Bruch. Kleinere Trümmer lagen im Umkreis von 20 Metern verteilt. Die Rettungskräfte hatten zunächst damit zu tun, einen Brand im Keller zu löschen. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar. In dem Gebäude befindet sich nach Angaben der Polizei ein Labor. Die Ermittlungen laufen.

Gegen 10.40 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein, dass es in dem Gebäude an der Niels-Bohr-Straße, Ecke Einsteinstraße zu einem Unglück gekommen war. Als die Feuerwehren aus den Landkreisen München und Freising sowie der Stadt München dort eintrafen, brannte es und das Gebäude war verraucht. Atemschutz-Trupps machten einen Kellerbrand aus, den sie sofort bekämpften. Parallel dazu lief die Rettung der Personen in dem Haus, das sich nur 200 Meter vom Rathaus befindet.

Die Münchner Stadtwerke unterbrachen vorsichtshalber die Gasversorgung. Wie ein Sprecher der Polizei am Mittag erklärte, ist bisher noch nicht einmal sicher, ob es eine Explosion war oder etwa eine Verpuffung. Vieles sei möglich. In dem Gebäude befindet sich eine Firma, die auf Druck- und Durchflussmessungen spezialisiert ist. Laut Bericht der Feuerwehr könnte ein Druckgefäß geplatzt oder ein explosives Gemisch hochgegangen sein. Im Bereich der Schadensstelle lagen zerstörte Abluftleitungen.

Ein 40-Tonnen-Mobilkran stand bereit. Kräfte des ABC-Zuges München-Land und des Rettungsdienstes waren im Einsatz sowie das Technische Hilfswerk (THW). Unklar war, ob noch Teile der Bausubstanz abgestützt werden müssen, um weiteren Schaden zu vermeiden.